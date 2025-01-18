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Технологии и медиа ,  
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TikTok назвал условие продолжения работы в США

TikTok потребовал гарантии для продолжения работы в США
После одобрения в США запрета TikTok с 19 января китайский видеосервис заявил, что прекратит работать в стране с этого дня, если ему не предоставят гарантии неприменения запретительных мер. У него 170 млн пользователей в стране

Видеосервис TikTok 19 января прекратит работу в США, если администрация Джо Байдена не предоставит гарантий неприменения к соцсети мер после принятого Верховным судом США решения о запрете сервиса, говорится в заявлении TikTok в X.

«Если администрация Байдена немедленно не предоставит окончательное заявление, чтобы удовлетворить наиболее важных поставщиков услуг [поддерживающих доступность TikTok в США], заверив их в неприменении мер, к сожалению, TikTok будет вынужден закрыться 19 января», — сказано в сообщении.

Сервис отметил, что в США у него более чем 170 млн пользователей — это почти половина населения страны.

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США уже давно пытаются запретить TikTok, поскольку сервисом владеет китайская компания ByteDance. Вашингтон хочет, чтобы она продала американское подразделение американским собственникам, так как власти считают сбор данных о пользователях TikTok в США угрозой национальной безопасности. Компания обещала, что не будет передавать их китайскому правительству, даже если Пекин этого потребует.

17 января Верховный суд страны признал законным запрет в стране этого видеоприложения. Если американское подразделение TikTok не будет продано к 19 января, оно с этого дня окажется под запретом в стране. Основные платформы, через которые распространяется TikTok, такие, как магазины приложений Apple (Appstore) и Google (Play Market), будут обязаны удалить его, в противном случае их ждет наказание.

О готовности купить TikTok, собрав консорциум инвесторов, заявлял экс-глава Минфина США Стивен Мнучин (занимал этот пост с февраля 2017-го по январь 2021 года). Bloomberg писал со ссылкой на источники, что китайские чиновники рассматривают возможность продажи приложения предпринимателю Илону Маску, если запрет в США вступит в силу.

Избранный президент США Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января, рассматривает возможность «спасти» TikTok путем указа, который позволит отсрочить исполнение закона о ее запрете или продаже на 60 или 90 дней, чтобы дать время для переговоров о продаже или альтернативном решении, писала The Washington Post.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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