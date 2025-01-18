TikTok назвал условие продолжения работы в США
Видеосервис TikTok 19 января прекратит работу в США, если администрация Джо Байдена не предоставит гарантий неприменения к соцсети мер после принятого Верховным судом США решения о запрете сервиса, говорится в заявлении TikTok в X.
«Если администрация Байдена немедленно не предоставит окончательное заявление, чтобы удовлетворить наиболее важных поставщиков услуг [поддерживающих доступность TikTok в США], заверив их в неприменении мер, к сожалению, TikTok будет вынужден закрыться 19 января», — сказано в сообщении.
Сервис отметил, что в США у него более чем 170 млн пользователей — это почти половина населения страны.
США уже давно пытаются запретить TikTok, поскольку сервисом владеет китайская компания ByteDance. Вашингтон хочет, чтобы она продала американское подразделение американским собственникам, так как власти считают сбор данных о пользователях TikTok в США угрозой национальной безопасности. Компания обещала, что не будет передавать их китайскому правительству, даже если Пекин этого потребует.
17 января Верховный суд страны признал законным запрет в стране этого видеоприложения. Если американское подразделение TikTok не будет продано к 19 января, оно с этого дня окажется под запретом в стране. Основные платформы, через которые распространяется TikTok, такие, как магазины приложений Apple (Appstore) и Google (Play Market), будут обязаны удалить его, в противном случае их ждет наказание.
О готовности купить TikTok, собрав консорциум инвесторов, заявлял экс-глава Минфина США Стивен Мнучин (занимал этот пост с февраля 2017-го по январь 2021 года). Bloomberg писал со ссылкой на источники, что китайские чиновники рассматривают возможность продажи приложения предпринимателю Илону Маску, если запрет в США вступит в силу.
Избранный президент США Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января, рассматривает возможность «спасти» TikTok путем указа, который позволит отсрочить исполнение закона о ее запрете или продаже на 60 или 90 дней, чтобы дать время для переговоров о продаже или альтернативном решении, писала The Washington Post.
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