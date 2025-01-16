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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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WP рассказала о планах Трампа «спасти» TikTok

WP: Дональд Трамп планирует спасти TikTok от запрета в США
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Трамп после вступления в должность рассматривает возможность издать указ, который позволит на некоторое время отложить исполнение закона о запрете или продаже соцсети, пишет газета
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность рассматривает возможность «спасти» социальную сеть TikTok путем указа, который позволит отсрочить исполнение закона о ее запрете или продаже на 60 или 90 дней, пишет The Washington Post.

Закон, принятый конгрессом в прошлом году, обязывает китайского владельца TikTok, ByteDance, продать платформу американской компании до 19 января 2025 года, в противном случае соцсеть будет запрещена на территории США. В Вашингтоне опасаются, что она может служить инструментом шпионажа или пропаганды со стороны Китая.

Трамп попросил Верховный суд США отсрочить запрет TikTok
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Фото:Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Указ, как пишет газета, даст администрации Трампа время для переговоров о продаже или альтернативном решении. В среду, 15 января, Верховный суд не вынес решения по закону о запрете или продаже платформы, оставив вопрос в подвешенном состоянии после обещания республиканца. На прошлой неделе судьи склонялись к запрету TikTok, если китайская материнская компания не продаст платформу.

Трамп во время своего первого срока на посту президента настаивал на продаже или запрете соцсети в США, но его позиция смягчилась после того, как та сыграла заметную роль в его кампании по возвращению в Белый дом, отмечает издание. Его аккаунт насчитывает более 14 млн подписчиков. «Я питаю теплые чувства к TikTok», — говорил республиканец в прошлом месяце.

Трамп вступит в должность в понедельник, 20 января, на следующий день после того, как запрет может начать действовать. Однако его планы по «спасению» TikTok остаются туманными, отмечает газета.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что в Китае рассматривают возможность продажи TikTok бизнесмену Илону Маску. The Wall Street Journal в ноябре писала, что генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу инициировал переписку с Маском, которого считает «потенциально полезным посредником» для контактов с новой администрацией США.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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