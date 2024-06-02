Трамп появился в TikTok под песню American Bad Ass

Трамп завел аккаунт в TikTok и за сутки обогнал Байдена по числу подписчиков

Трамп завел аккаунт в TikTok и почти втрое обогнал Байдена по числу подписчиков. Еще четыре года назад он пытался запретить приложение в США, обвиняя его в шпионаже за чиновниками и краже личных данных

Video

Бывший американский президент Дональд Трамп зарегистрировался в соцсети TikTok. Политик опубликовал на своем подтвержденном аккаунте видеозапись, снятую во время боя Ultimate Fighting Championship (UFC) в Нью-Джерси.

«Президент теперь в TikTok», — сказал на записи генеральный директор UFC Дэйна Уайт. Трамп отвечает, что для него это большая честь. Затем на заднем плане играет песня American Bad Ass Кида Рока, пока Трамп машет фанатам и общается со сторонниками.

Как в США пытаются запретить TikTok Во время своего президентского срока Трамп критиковал TikTok и его владельца ByteDance. В президентской администрации утверждали, что приложение может подорвать национальную безопасность, собирая информацию об американских гражданах, отслеживая местонахождение госслужащих и используя эту информацию в шпионских целях. Летом 2020 года Трамп подписал указы, которые запрещают американским гражданам «иметь какие-либо дела» с ByteDance, но суд заблокировал их. Следующий президент Джо Байден летом 2021 года отменил решения предшественника, но в этом апреле подписал закон, запрещающий TikTok в США, если владелец не продаст американское подразделение в течение нескольких месяцев. Трамп подверг критике такие меры. Он согласился, что ByteDance по-прежнему представляет угрозу нацбезопасности, но запрет разозлит молодых американцев и поможет Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена), развивающей схожий сервис вертикальных видезаписей Reels (ее Трамп тоже неоднократно критиковал, в том числе за блокировку своих аккаунтов). Власти Китая дали понять компании — владельцу TikTok, что принудительная продажа нежелательна и лучше довести ситуацию до запрета соцсети в США, выяснила The Wall Street Journal. В самом TikTok заявляли, что законопроект о запрете приложения попирает право на свободу слова 170 млн американских пользователей.

Трамп завел аккаунт в TikTok, чтобы охватить молодую аудиторию в преддверии ноябрьских выборов президента. «Кампания ведется на всех фронтах», — рассказал Politico советник его предвыборного штаба на условиях анонимности.

Это приложение особенно привлекательно для штаба республиканцев, учитывая соотношение контента в поддержку Трампа и Байдена два к одному, рассказал сотрудник TikTok, попросив не раскрывать имя.

Байден завел аккаунт в TikTok в феврале, в первый день на него подписались 67 тыс. человек, сейчас за его аккаунтом следят 335 тыс. подписчиков. У Трампа за первый день появилось 891 тыс. подписчиков.