КНР сообщила о 60 тыс. умерших от COVID после отмены «нулевой терпимости»

КНР отменила жесткие ограничения в начале декабря, после чего столкнулся с резким ростом числа заболевших, образовались очереди на кремации и теневой рынок кремации. Пекин ранее утверждал, что за всю пандемию погибли лишь 5,2 тыс.

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В Китае за месяц после начала отмены политики «нулевой терпимости» от коронавируса умерли 59 938 человек, сообщила представитель Национальная комиссия здравоохранения (NHC) Цзяо Яхуи, передает Global Times.

Данные приведены за период с 8 декабря по 12 января. По данным NHC, смерть 5,5 тыс. умерших пациентов была вызвана дыхательной недостаточностью, остальные умерли от сочетания коронавируса с другими заболеваниями.

Средний возраст погибших — 80,3 года, девять из десяти скончавшихся были старше 65 лет. Число смертей пожилых людей относительно велико из-за обострения сердечно-сосудистых заболеваний среди пожилых людей зимой и повышением заболеваемости респираторными болезнями, пояснила Цзяо Яхуи.

Bloomberg отмечает, что данные китайского ведомства не позволяют оценить действительное количество скончавшихся от COVID-19, поскольку в декабре власти прекратили ежедневную публикацию статистики и приняли более узкое определение смертности от инфекции, в ней решили учитывать только тех, кто умер от дыхательной недостаточности, вызванной коронавирусом.

В статистику таким образом не попадают те, у кого были сопутствующие заболевания, усугубленные коронавирусом, тогда как в США, Великобритании и Гонгонге менее слабые требования.

Политика Китая «нулевой терпимости» к коронавирусу предполагала жесткие ограничения даже при небольшом подъеме заболеваемости. Ее в Пекине придерживались с 2020 года. После демонстраций Национальная комиссия здравоохранения согласилась смягчить ограничения в начале декабря. Резкая отмена мер привела к новой вспышке заболевания: в декабре COVID-19 заразились почти 250 млн жителей КНР, сообщал Bloomberg. Официальная статистика не подтверждала эти данные, до середины января Пекин сообщал о только 5241 погибших за весь период пандемии в Китае.

К началу 2023 года крематории в крупнейших городах КНР оказались переполнены, один из сотрудников шанхайского крематория сказал Bloomberg, что «вся система сейчас парализована» и с ситуацией никто не может справиться. В стране возник теневой бизнес по организации кремации вне очереди по повышенной стоимости.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обвинила китайские власти в сокрытии точной информации о распространении инфекции. «Мы считаем, что текущие данные, публикуемые в Китае, не в полной мере отражают истинное влияние заболевания с точки зрения госпитализаций, госпитализаций в отделения интенсивной терапии, особенно с точки зрения смертности», — заявил исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан в начале января.

Ученые из Китая перед этим представили сотрудникам ВОЗ данные, согласно которым в государстве с населением 1,4 млрд человек не было обнаружено ни одного нового варианта коронавируса. При этом в ВОЗ считают, что недавняя вспышка COVID-19 в Китае вызвана подвариантами Omicron BA.5.2 и BF.7.



