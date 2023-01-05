Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Освойте нужные навыки c Программой развития
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2022
EUR ЦБ: 75,66 (-0,42) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Курс доллара на 31 декабря 2022
USD ЦБ: 70,34 (-1,64) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
В ВОЗ раскритиковали Китай за данные о количестве смертей от COVID-19 Политика, 03:10
Юристы дали советы, как малообеспеченным семьям с детьми получить выплату Общество, 03:00
Госдеп призвал Россию сравнять число дипломатов по принципу взаимности Политика, 02:48
Живу «не свою» жизнь: как найти место для самого себя РБК и Газпромбанк, 02:35
В США указали на достижение Россией постепенного прогресса у Артемовска Политика, 01:56
Глава ПЦУ совершит богослужение на Рождество в Киево-Печерской лавре Политика, 01:33
Военная операция на Украине. Главное Политика, 01:07
Присоединяйтесь к Программе развития
Осваивайте востребованные навыки для карьерного роста с РБК Pro
Узнать подробнее
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 01:01
Рогов сообщил о работе ПВО в Мелитополе Политика, 00:51
Арктический «маршрут силы»: как работает Северный морской путь РБК и Газпром нефть, 00:49
Вучич назвал девять стран, отозвавших признание Косово Политика, 00:27
Байден подтвердил планы поставить Украине БМП Bradley Политика, 04 янв, 23:47
Государство как сервис. Объясняем на примере «Госуслуг» РБК и Ростелеком, 04 янв, 23:47
В Латвии сообщили о получении дипмиссией России подозрительной посылки Общество, 04 янв, 23:22
Политика ,  
0 

В ВОЗ раскритиковали Китай за данные о количестве смертей от COVID-19

В ВОЗ раскритиковали Китай за неполные данные о количестве смертей от COVID-19

Китай не предоставляет полной информации о количестве госпитализаций и смертей от коронавируса, считает исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, его слова приводит Financial Times.

«Мы считаем, что текущие данные, публикуемые в Китае, не в полной мере отражают истинное влияние заболевания с точки зрения госпитализаций, госпитализаций в отделения интенсивной терапии, особенно с точки зрения смертности», — сказал Райан.

Он призвал Пекин обеспечить большую прозрачность в отношении масштабов пандемии, после того как председатель КНР Си Цзиньпин положил конец политике «ноль-ковида» (нулевой терпимости к COVID-19): в КНР каждая вспышка коронавируса подавлялась путем локдаунов и жестких ограничений.

Однако волна протестов привела к тому, что от этой политики отказались, что ускорило рост числа случаев заражения. В конце декабря газета писала со ссылкой на заместителя директора Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Сунь Яна, что около 250 млн человек, или 18% населения, заболели коронавирусом в первые 20 дней декабря после отмены ограничений. Половина из 22 млн жителей Пекина была инфицирована, писала газета The Wall Street Journal. Тем не менее по состоянию на вторник Китай официально сообщил только о 5258 смертях от COVID-19 по всей стране, в том числе о 25 случаях с 1 декабря. Пекин перестал публиковать ежедневные данные о случаях COVID-19.

Во вторник ученые из Китая представили технической консультативной группе ВОЗ данные, согласно которым в стране с населением 1,4 млрд человек не было обнаружено ни одного нового варианта коронавируса, сообщает Reuters. При этом во Всемирной организации здравоохранения считают, что недавняя вспышка COVID-19 в Китае вызвана подвариантами Omicron BA.5.2 и BF.7.

Как пишет The Wall Street Journal, еще в середине ноября пСи Цзиньпин колебался, стоит ли отказываться от политики «нулевого ковида» или нет. Однако волна протестов в крупнейших городах страны в конце ноября и настойчивые призывы со стороны правительственных кругов, наконец, подтолкнули его к отмене большей части ограничений.

Материал дополняется

Читайте на РБК Pro
Москвичам безразличны скидки: как компаниям надо «захватывать» столицу
Какие российские компании растут быстрее всех. Рейтинг РБК
Как загадывать новогодние желания, чтобы они сбывались: 5 шагов к мечте
В чем заключается самое большое заблуждение российских топ-менеджеров
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter