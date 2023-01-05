В ВОЗ раскритиковали Китай за данные о количестве смертей от COVID-19

Китай не предоставляет полной информации о количестве госпитализаций и смертей от коронавируса, считает исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, его слова приводит Financial Times.

«Мы считаем, что текущие данные, публикуемые в Китае, не в полной мере отражают истинное влияние заболевания с точки зрения госпитализаций, госпитализаций в отделения интенсивной терапии, особенно с точки зрения смертности», — сказал Райан.

Он призвал Пекин обеспечить большую прозрачность в отношении масштабов пандемии, после того как председатель КНР Си Цзиньпин положил конец политике «ноль-ковида» (нулевой терпимости к COVID-19): в КНР каждая вспышка коронавируса подавлялась путем локдаунов и жестких ограничений.

Однако волна протестов привела к тому, что от этой политики отказались, что ускорило рост числа случаев заражения. В конце декабря газета писала со ссылкой на заместителя директора Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Сунь Яна, что около 250 млн человек, или 18% населения, заболели коронавирусом в первые 20 дней декабря после отмены ограничений. Половина из 22 млн жителей Пекина была инфицирована, писала газета The Wall Street Journal. Тем не менее по состоянию на вторник Китай официально сообщил только о 5258 смертях от COVID-19 по всей стране, в том числе о 25 случаях с 1 декабря. Пекин перестал публиковать ежедневные данные о случаях COVID-19.

Во вторник ученые из Китая представили технической консультативной группе ВОЗ данные, согласно которым в стране с населением 1,4 млрд человек не было обнаружено ни одного нового варианта коронавируса, сообщает Reuters. При этом во Всемирной организации здравоохранения считают, что недавняя вспышка COVID-19 в Китае вызвана подвариантами Omicron BA.5.2 и BF.7.

Как пишет The Wall Street Journal, еще в середине ноября пСи Цзиньпин колебался, стоит ли отказываться от политики «нулевого ковида» или нет. Однако волна протестов в крупнейших городах страны в конце ноября и настойчивые призывы со стороны правительственных кругов, наконец, подтолкнули его к отмене большей части ограничений.

Материал дополняется