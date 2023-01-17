Глава Минздрава заявил о влиянии COVID на репродуктивное здоровье россиян

Глава Минздрава призвал беременных, а также мужчин и женщин, которые планируют заводить детей, прививаться от COVID

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Хотя активность COVID-19 в России снизилась, мужчинам и женщинам фертильного возраста, которые планируют рождение детей, а также беременным нужно своевременно прививаться. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Пандемия коронавируса повлияла на состояние репродуктивного здоровья россиян, включая отдаленные последствия, поэтому, несмотря на снижение активности новой коронавирусной инфекции, вакцинация остается актуальным вопросом», — сказал он на конгрессе по репродуктивной медицине.

Эксперт Минздрава Наталия Долгушина в 2021 году сообщала, что у женщин старше 35 лет, которые перенесли коронавирус в среднетяжелой или тяжелой форме, вероятность проблем с репродуктивной функцией в пять раз выше, чем у тех, кто не болел COVID-19. Специалист говорила также о возможном снижении гормональной функции у мужчин. В то же время исследования в Сеченовском университете показали, что, хотя в период болезни уровень мужских гормонов падает, показатели фертильности возвращаются в норму после выздоровления.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус отмечал, что беременные не относятся к группе повышенного риска заражения COVID-19, но если они заражаются, растет вероятность, что заболевание будет протекать в тяжелой форме. «Жизненно важно, чтобы беременные женщины во всех странах мира имели доступ к вакцинам для защиты своей жизни и жизни своих детей», — говорил он, также призывая включать их в испытания лекарств и вакцин от коронавируса.

В ООН указывали на другую проблему: спецдокладчик по вопросу о праве на здоровье Тлаленг Мофокенг указывала, что из-за коронавирусных ограничений 14 млн женщин лишились средств контрацепции, что привело к росту незапланированных беременностей; в ряде стран был ограничен доступ к безопасным абортам. Многие не смогли получить своевременную помощь в сфере репродуктивного здоровья.