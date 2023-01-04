Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Освойте нужные навыки c Программой развития
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2022
EUR ЦБ: 75,66 (-0,42) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Курс доллара на 31 декабря 2022
USD ЦБ: 70,34 (-1,64) Инвестиции, 30 дек 2022, 20:41
Bloomberg узнал о «параличе системы» в Китае из-за смертности от COVID Общество, 04:38
Экс-премьер Бельгии заявил об «эффекте меньше ноля» санкций против России Политика, 04:34
В ООН заявили, что не занимаются предложенным Киевом «саммитом мира» Политика, 03:56
Bloomberg увидел риск смещения конгресса США к республиканцам в 2030 году Политика, 03:31
Германия отказалась вести переговоры с Польшей по военным репарациям Политика, 03:20
Премьер Украины оценил ущерб стране в $700 млрд Политика, 02:58
Кадыров назвал смерть Хасбулатова невосполнимой утратой для чеченцев Общество, 02:49
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 35%
Подарить подписку
Живу «не свою» жизнь: как найти место для самого себя РБК и Газпромбанк, 02:35
Конгрессмены США впервые за сто лет не выбрали спикера с первого раза Политика, 02:27
Погода в Европе в новогоднюю ночь побила температурные рекорды Общество, 01:50
Рогов сообщил о шести взрывах в Запорожье Политика, 01:41
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 01:27
Минобороны сообщило об уничтожении ударившей по Макеевке установки HIMARS Политика, 01:27
Военная операция на Украине. Главное Политика, 01:23
Пандемия коронавируса ,  
0 

Bloomberg узнал о «параличе системы» в Китае из-за смертности от COVID

Bloomberg: похоронная система в Китае парализована из-за высокой смертности от COVID-19
В Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и других городах Китая переполнены крематории, родственники умерших от коронавируса пациентов вынуждены стоять в длинных очередях, выяснило агентство. Власти отрицают масштабное распространение инфекции
Фото: Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Резкое увеличение числа заболевших коронавирусом в Китае привело к переполненности крематориев по всей стране, пишет Bloomberg на основании опроса очевидцев, сотрудников похоронной сферы и экспертов.

Официально от коронавируса умерли около 12 человек, однако действительное количество умерших пациентов неизвестно, указывает агентство. Смертность в Китае может вырасти с 9 тыс. человек в день до 25 тыс. в день в течение января, когда вырастет число междугородних и международных поездок к Лунному Новому году, пришло к выводу британская исследовательская фирма Airfinity. Она специализируется на прогнозной медицинской аналитике.

Сотрудники похоронных бюро в Пекине и Шанхае рассказали Bloomberg, что крематории работают каждую ночь, а ближайшее свободное место для кремации умерших находится в середине января. Один из сотрудников шанхайского крематория заявил, что «вся система сейчас парализована», отметив, что с этим никто не может справиться.

Один из крематориев в Лунхуа (район Шэньчжэня) сообщил о поступлении за день более 500 тел, а каждой семье дали пять-десять минут на прощание с умершим родственником в тесной комнате, пишет агентство. Крематорий ввел в конце декабря систему онлайн-бронирования, позволяющей ожидать телефонного звонка. Один из сотрудников крематория указал: «Сейчас мы не можем назвать людям дату кремации. Просто сначала нужно встать в очередь».

Из-за длинных очередей возник теневой бизнес по продаже мест в ней, утверждая, что имеют связи с сотрудниками больниц и крематориев. По данным Bloomber, кремацию предлагают организовать в течение трех дней за 68 тыс. юаней (672,8 тыс. руб.), в тот же день — за 88 тыс. юаней (870,7 тыс. руб.), тогда как прежде эту услуга стоила около нескольких тысяч юаней.

Читайте на РБК Pro
Бегство из Поднебесной: с чем связан массовый исход компаний из КНР
Как меняются решения человека, если отобрать у него смартфон
Как в 20 лет создать стартап на $20 млрд: история основателя Figma
Жидкий азот и «волшебная» курица: как Роналду поддерживает форму

В Китае в ноябре начались протесты из-за политики «нулевой терпимости» к COVID-19, предусматривавшей жесткие ограничения даже при небольшом подъеме заболеваемости. Ее в Пекине придерживались с 2020 года. После демонстраций Национальная комиссия здравоохранения согласилась смягчить ограничения.

Резкая отмена мер привела к новой вспышке заболевания: в декабре COVID-19 заразились почти 250 млн жителей КНР, сообщал Bloomberg. Власти эти сведения не подтвердили: по официальным данным, за сутки 22 декабря в стране обнаружили 3,7 тыс. новых случаев коронавируса, а всего подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 393 тыс. Затем в стране перестали публиковать ежедневные данные о заболеваемости.



 

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
коронавирус Китай смертность
Материалы по теме
Король и королева Таиланда заразились коронавирусом
Общество
Китай спустя три года с начала пандемии отменит карантин для въезжающих
Общество
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter