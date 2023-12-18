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Итоги 2023-го ,  
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В список главных слов года попали «нейросеть», «возвращенцы» и «база»

«Грамота.ру» назвала словом 2023 года нейросеть
Сюжет
Итоги 2023-го
Русский язык в этом году заимствовал слова, относящиеся к искусственному интеллекту и молодежному сленгу, распространение получило определение вернувшихся россиян из политической эмиграции, отмечает «Грамота.ру»
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Словом 2023 года стала «нейросеть», среди остальных лидеров рейтинга: «джипити», или GPT, «база», «возвращенцы», «промт» и «имба», следует из оценки портала «Грамота.ру» (есть у РБК).

  • Под «возвращенцами» словарь определяет тех, кто добровольно возвращается на родину из эмиграции. В 2022-м в России было две крупных волны эмиграции: после начала полномасштабных боев на Украине и начала частичной мобилизации. Спустя время часть покинувших страну россиян вернулась обратно.
  • Слова «промпт», «джипити» и «нейросеть» относятся к искусственному интеллекту. «Промпт» означает запрос к языковым моделям ИИ, джипити — составная часть названия ChatGPT, наиболее известной системы искусственного интеллекта.
  • «База» — слово из молодежного сленга, распространившееся в англоязычных странах еще в 2009 году. Наиболее часто его используют в политическом сленге для выражения согласия либо обозначения позиции, независимой от мнения окружающих, сообщает Urban Dictionary. В России расхожее употребление получил вариант в фразе «Это база».

Словарь Merriam-Webster назвал «аутентичный» словом года
Общество
Фото:Kiran Ridley / Getty Images

Кандидаты на слово года были отобраны «Грамотой.ру» по нескольким критериям. Выбранные слова относились к тем зонам, где наблюдается «сильная лексическая турбулентность, а следовательно, выше шанс встретить самые интересные, новые, живые слова». Это политика, технологии, молодежный сленг и стиль жизни. Слова-претенденты должны были появиться недавно и получить популярность в 2023 году, после чего эксперты выбирали наиболее важные из них, а финальное решение принял экспертный совет портала.

Важным критерием стала освоенность слова в русском языке. «В качестве слова года мы хотим видеть такое слово, которое имеет устоявшееся кириллическое написание, известно широкому кругу носителей языка и уже обросло родственными связями, например, породило словообразовательное гнездо», — пояснила главный редактор «Грамоты.ру» Ксения Кисилева.

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Фото:Alexander Koerner / Getty Images

Нейросети возглавили рейтинг претендентов на слово года и у английского Collins Dictionary. Считается, что это следующая великая технологическая революция. ИИ быстро развивается, и о нем много говорят в 2023-м», — пояснили составители словаря.

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Cambridge Dictionary выбрал слово из этой же сферы — «галлюцинировать». Составители пояснили, что его «мы используем, когда говорим о том, что видим, слышим или чувствуем вещи, которых на самом деле не существует». Слово приобрело иное значение с развитием ИИ, указали они, поскольку новое поколение чат-ботов используют искусственный интеллект GenAI, в котором компьютерные модели могут создавать текст и изображения.

Словарь Merriam-Webster назвал прилагательное «аутентичный» — «не фальшивый или имитационный», синонимично реальному и подлинному; а также «верный своей личности, духу или характеру».

Оксфордский университет выбрал слово rizz — у него пока нет расхожего аналога в русском языке. Оно означает «персональный шарм», харизму, способность привлекать другого человека с помощью стиля и обаяния. Он происходит от средней части слова charisma («харизма»), что представляет собой необычную схему словообразования. Другие примеры такого словообразования: fridge от refrigerator (холодильник) и flu от influenza («грипп»).

Как правило, слово года в русском языке выбирает Институт имени Пушкина. В прошлом году им стало «наследие». Институт пояснил свой выбор стремлением «найти слово позитивного звучания и общественной поддержки».

Портал «Грамота.ру» создали в 2000 году при поддержке Минцифры (теперь — Минцифры) как источник достоверной информации о русском языке. Словари портала содержат свыше 5 млн статей, справочная служба ответила на примерно 300 тыс. запросов пользователей о русском языке.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
грамота уехавшие россияне возвращение в Россию Нейросеть искуственный интеллект ChatGPT слово года
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