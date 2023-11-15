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Cambridge Dictionary объявил слово 2023 года

Cambridge Dictionary объявил глагол «галлюцинировать» словом 2023 года
Глагол «галлюцинировать» признан словом 2023 года по версии Cambridge Dictionary. Словарь определяет этот термин как произведение искусственным интеллектом «ложной информации»
Фото: Anna Gawlik / Shutterstock
Фото: Anna Gawlik / Shutterstock

Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) назвал словом 2023 года глагол «галлюцинировать», который обрел новое значение с развитием искусственного интеллекта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на его сайте.

«Возможно, вы уже знакомы с этим словом, которое мы используем, когда говорим о том, что видим, слышим или чувствуем вещи, которых на самом деле не существует. Но знаете ли вы, что оно приобретает новое значение, когда используется в контексте искусственного интеллекта?» — поинтересовались в организации.

Термин «галлюцинация» обрел новое значение с появлением нового поколения чат-ботов, использующих искусственный интеллект GenAI, в котором компьютерные модели могут создавать текст и изображения. Он основан на огромных объемах языковых данных в форме большой языковой модели (LLM) и может вести беседу на любую выбранную человеком тему, а также писать стихи, рассказы или даже эссе.

Однако бывают случаи, когда искусственный интеллект не все понимают правильно и начинают выдумывать что-то, что вообще не соответствует действительности. «Мы называем эти ошибки галлюцинациями или конфабуляциями», — объяснил Кембриджский словарь.

Collins Dictionary назвал словом 2023 года «искусственный интеллект»
Общество
Фото:Ryan Remiorz / Keystone Press Agency / Global Look Press

Помимо этого с развитием ИИ в языке появилось немало новых терминов. Так, в 2023 году в Кембриджский словарь были включены такие слова и выражения, как «большая языковая модель», «генеративный ИИ» и GTP.

Кембриджский словарь ежегодно определяет слово, которым чаще всего интересовались пользователи. В 2022 году словом года стало homer (бейсбольный хоум-ран), в 2021 году — perseverance (настойчивость), 2020 году — quarantine (карантин), в 2019-м — upcycling (производство новых вещей путем переработки старых).

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Ранее Collins Dictionary назвал словом 2023 года ИИ (AI) — искусственный интеллект. Другими претендентами на победу были deinfluencing (использование лидерами мнений социальных сетей для советов не покупать определенные товары или не вести определенный образ жизни), nepo baby (ребенок знаменитости, особенно в развлекательной индустрии, чья карьера развивается, как считается, благодаря успешным родителям), ultra-processed (промышленно приготовленные продукты из множества ингредиентов, чей состав содержит мало питательных элементов либо вообще без них).

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словарь слово года искусственный интеллект
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