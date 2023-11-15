Cambridge Dictionary объявил слово 2023 года

Глагол «галлюцинировать» признан словом 2023 года по версии Cambridge Dictionary. Словарь определяет этот термин как произведение искусственным интеллектом «ложной информации»

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Кембриджский словарь английского языка (Cambridge Dictionary) назвал словом 2023 года глагол «галлюцинировать», который обрел новое значение с развитием искусственного интеллекта. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на его сайте.

«Возможно, вы уже знакомы с этим словом, которое мы используем, когда говорим о том, что видим, слышим или чувствуем вещи, которых на самом деле не существует. Но знаете ли вы, что оно приобретает новое значение, когда используется в контексте искусственного интеллекта?» — поинтересовались в организации.

Термин «галлюцинация» обрел новое значение с появлением нового поколения чат-ботов, использующих искусственный интеллект GenAI, в котором компьютерные модели могут создавать текст и изображения. Он основан на огромных объемах языковых данных в форме большой языковой модели (LLM) и может вести беседу на любую выбранную человеком тему, а также писать стихи, рассказы или даже эссе.

Однако бывают случаи, когда искусственный интеллект не все понимают правильно и начинают выдумывать что-то, что вообще не соответствует действительности. «Мы называем эти ошибки галлюцинациями или конфабуляциями», — объяснил Кембриджский словарь.

Помимо этого с развитием ИИ в языке появилось немало новых терминов. Так, в 2023 году в Кембриджский словарь были включены такие слова и выражения, как «большая языковая модель», «генеративный ИИ» и GTP.

Кембриджский словарь ежегодно определяет слово, которым чаще всего интересовались пользователи. В 2022 году словом года стало homer (бейсбольный хоум-ран), в 2021 году — perseverance (настойчивость), 2020 году — quarantine (карантин), в 2019-м — upcycling (производство новых вещей путем переработки старых).

Ранее Collins Dictionary назвал словом 2023 года ИИ (AI) — искусственный интеллект. Другими претендентами на победу были deinfluencing (использование лидерами мнений социальных сетей для советов не покупать определенные товары или не вести определенный образ жизни), nepo baby (ребенок знаменитости, особенно в развлекательной индустрии, чья карьера развивается, как считается, благодаря успешным родителям), ultra-processed (промышленно приготовленные продукты из множества ингредиентов, чей состав содержит мало питательных элементов либо вообще без них).