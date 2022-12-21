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Институт Пушкина выбрал слово года

Институт русского языка им. Пушкина назвал «наследие» словом 2022 года
Фото: Юрий Кочетков / ТАСС
Фото: Юрий Кочетков / ТАСС

Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина назвал словом 2022 года «наследие», сообщается на странице вуза во «ВКонтакте».

В своей оценке сотрудники института использовали статистические данные Wordstat Yandex, «Медиалогии» и «Интегрума». При этом авторы намеренно исключили из материалов слова, связанные с политической и военной тематикой. «Наша цель состояла в том, чтобы найти слово позитивного звучания и общественной поддержки», — пояснили в институте.

По данным «Медиалогии», в 2022 году было опубликовано более 1 млн сообщений, содержащих слово «наследие». «Содержательный анализ публикаций показывает, что обращение к историческому и культурному наследию страны приобрело в этом году особенную значимость», — заявили специалисты, добавив, что это слово неоднократно звучало на крупных мероприятиях и праздниках, его произносили первые лица государства.

«Наследовать» буквально значит «идти следом», указано в сообщении института. «Мы живем в очень неспокойное время, и именно сейчас кажется важной идея переосмысления исторического прошлого, со всеми ошибками и достижениями, чтобы понимать тот путь, по которому нам следует двигаться», — отметили авторы исследования.

Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина ежегодно подводит итоги исследования «Слово года». В 2021 году на первое место по частоте использования в русскоязычных медиа вышло слово «спутник», которое «прочно связано с названием российской вакцины» от COVID-19 «Спутник V». Лидерами 2020-го стали «самоизоляция» и «обнуление».

Зарубежные организации тоже выбрали слово 2022 года. Например, британский словарь английского языка Collins English Dictionary отдал первенство термину «пермакризис», который означает «продолжительный период нестабильности и небезопасности». Лингвисты Общества немецкого языка выделили слово Zeitenwende, которое означает «поворотный момент».

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