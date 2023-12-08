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Итоги 2023-го ,  
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«Кризисный режим» и «антисемитизм» стали словами года в Германии

Общество немецкого языка назвало словами года «кризисный режим» и «антисемитизм»
Сюжет
Итоги 2023-го
Выбор слов года в Обществе немецкого языка объяснили продолжающимися кризисами по всему миру, а также новой волной антисемитизма в Германии, который происходит «под влиянием исламистов»
Фото: Alexander Koerner / Getty Images
Фото: Alexander Koerner / Getty Images

Слово Krisenmodus («кризисный режим» или «кризисное состояние») стало словом 2023 года в Германии по версии Общества немецкого языка (Gesellschaft für deutsche Sprache, GfdS). На втором месте оказался «антисемитизм», а на третьем — «неумение читать» (leseunfähig).

Всего общество выбрало 10 слов, которые в последние месяцы доминировали во время общественных и политических дискуссий и отражали сущность происходящих в стране и мире событий. В десятку также вошли:

  • KI-Boom («бум искусственного интеллекта»);
  • Ampelzoff («светофор» — речь идет о так называемой светофорной коалиции, в которую вошли СДПГ, «зеленые» и СвДП);
  • Hybride Kriegsführung («гибридная война»);
  • Migrationsbremse («миграционный кризис»);
  • Milliardenloch («миллиард дыр» — имеются в виду «дыры» в немецком бюджете);
  • Teilzeitgesellschaft («компания с частичной занятостью»);
  • Kussskandal («поцелуйный скандал» — речь о поцелуе главного тренера сборной Испании Хорхе Вильда и футболистки Дженнифер Эрмосо, после которого Хорхе был вынужден покинуть свой пост).

Как отметили в GfdS, «кризисный режим» был выбран словом года, поскольку «кризисы и управление ими, похоже, достигли кульминации». «Нас окружают кризисы. Кризисы, которые еще не преодолены, такие как изменение климата, российско-украинская война или энергетический кризис, сменяются новыми кризисами. В игру вступили война на Ближнем Востоке, инфляция и долговой кризис, а также усугубился кризис образования. Чрезвычайное положение уже давно стало постоянным. Такие чувства, как неуверенность, страх, гнев, беспомощность и бессилие, характеризуют повседневную жизнь многих людей», — подчеркнули в немецком обществе.

Говоря о втором месте для слова «антисемитизм», в GfdS указали, что это «отнюдь не новое явление в нашей стране, которое существовало задолго до национал-социализма и не угасло даже после Второй мировой войны». «Однако нападение на Израиль исламистской террористической организации ХАМАС 7 октября 2023 года выявило, что в Германии существует не только правый, но и леворадикальный антисемитизм. Враждебность к евреям под влиянием исламистов, которая была заметна среди части мусульманского населения, также стала очевидной. Под лозунгом «Никогда больше!» многие люди выступают против антисемитизма, расизма и ксенофобии», — подчеркнули в обществе.

Также в GfdS отметили проблемы с закрытием школ во время пандемии COVID-19 и отсутствие навыков немецкого языка у мигрантов, в связи с чем слово «неумение читать» заняло третье место. «Согласно недавним исследованиям, до 31% четвероклассников не соответствуют минимальным стандартам чтения», — добавили в обществе.

Общество немецкого языка — главное языковое общество Германии, спонсируемое правительством. Консультационная служба GfdS поддерживает компании, органы власти и учреждения по вопросам использования немецкого языка с точки зрения орфографии, грамматики и стиля. Дважды в год GfdS вручает медиапремию за языковую культуру, а также ежегодную премию Александра Ромберга молодым журналистам. С 1971 года общество ежегодно проводит языковую ретроспективу, известную своим «словом года».

В 2022 году GfdS назвало словом года «поворотный момент». Его использовал, в частности, канцлер Олаф Шольц, выступая в конце февраля, после начала российской спецоперации. Вторую строчку рейтинга тогда заняло выражение Krieg um Frieden («война вокруг мира»), третье — Gaspreisbremse («тормоз цен на газ»).

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Оксфордский словарь выбрал для 2023 года слово эпохи пиара
Общество
Фото:Christopher Furlong / Getty Images

Английским словом 2023 года по версии издательства Оксфордского университета стало разговорное выражение rizz, означающее «персональный шарм». «2023 год ознаменовался эпохой личного и профессионального пиара. И что же нужно, чтобы привлечь к себе внимание? Очень много харизмы (или сокращенная форма — rizz)», — говорилось в сообщении.

Это термин, обозначающий способность привлекать другого человека с помощью стиля, обаяния или привлекательности. Он происходит от средней части слова charisma («харизма»), что представляет собой необычную схему словообразования. Другие примеры такого словообразования: fridge от refrigerator (холодильник) и flu от influenza («грипп»).

Помимо rizz, финалистами голосования Оксфордского словаря стали:

  • prompt — «запрос», задача для программы искусственного интеллекта, нейросети;
  • situationship — «романтические или сексуальные отношения», которые не считаются официальными и не являются статусом для обоих партнеров;
  • swiftie — «восторженный поклонник певицы Тейлор Свифт».
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
кризис Германия антисемизм слово года

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