Оксфордский словарь выбрал для 2023 года слово эпохи пиара
Словом 2023 года по версии издательства Оксфордского университета, выпускающего наиболее авторитетный словарь английского языка, стало разговорное выражение rizz, означающее «персональный шарм».
«2023 год ознаменовался эпохой личного и профессионального пиара. И что же нужно, чтобы привлечь к себе внимание? Очень много харизмы (или сокращенная форма — rizz)», — говорится в сообщении.
Это термин, обозначающий способность привлекать другого человека с помощью стиля, обаяния или привлекательности. Он происходит от средней части слова charisma («харизма»), что представляет собой необычную схему словообразования. Другие примеры такого словообразования: fridge от refrigerator (холодильник) и flu от influenza («грипп»).
Использование слова rizz резко возросло в 2023 году и достигло пика в июне, когда британского актера Тома Холланда спросили в интервью о его персональном шарме, или rizz, на что он ответил: «У меня вообще нет rizz, у меня ограниченный rizz».
Помимо rizz, финалистами голосования Оксфордского словаря стали:
- prompt — запрос, задача для программы искусственного интеллекта, нейросети;
- situationship — романтические или сексуальные отношения, которые не считаются официальными и не являются статусом для обоих партнеров;
- swiftie — восторженный поклонник певицы Тейлор Свифт.
Всего в общественном голосовании приняли участие 32 тыс. человек. Так, слово года уже второй год выбирается путем голосования.
В 2022 году Оксфордский словарь английского языка выбрал словом года выражение goblin mode («режим гоблина») — «тип поведения, потворствующего собственным желаниям, лени, неопрятности и жадности», которое обычно идет в комплекте «с отвержением социальных норм или ожиданий.
Слово rizz также вошло в шорт-лист американского словаря Merriam-Webster. Однако словом года по версии словаря все же было признано прилагательное authentic («аутентичный»).
Это слово имеет несколько значений, в том числе «не фальшивый или имитационный», синонимично реальному и подлинному, а также «верный своей личности, духу или характеру».
Merriam-Webster напомнил, что многие знаменитости в этом году использовали слово «аутентичность», в том числе Тейлор Свифт, заявлявшая о поисках подлинной себя в творчестве.