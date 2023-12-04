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Общество ,  
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Оксфордский словарь выбрал для 2023 года слово эпохи пиара

Оксфордский словарь: словом 2023 года стало rizz, означающее «персональный шарм»
В издательстве Оксфордского университета отметили, что 2023 год стал годом личного и профессионального пиара, а для привлечения к себе внимания нужно очень много charisma (харизмы), или сокращенно rizz
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Словом 2023 года по версии издательства Оксфордского университета, выпускающего наиболее авторитетный словарь английского языка, стало разговорное выражение rizz, означающее «персональный шарм».

«2023 год ознаменовался эпохой личного и профессионального пиара. И что же нужно, чтобы привлечь к себе внимание? Очень много харизмы (или сокращенная форма — rizz)», — говорится в сообщении.

Это термин, обозначающий способность привлекать другого человека с помощью стиля, обаяния или привлекательности. Он происходит от средней части слова charisma («харизма»), что представляет собой необычную схему словообразования. Другие примеры такого словообразования: fridge от refrigerator (холодильник) и flu от influenza («грипп»).

Использование слова rizz резко возросло в 2023 году и достигло пика в июне, когда британского актера Тома Холланда спросили в интервью о его персональном шарме, или rizz, на что он ответил: «У меня вообще нет rizz, у меня ограниченный rizz».

Cambridge Dictionary объявил слово 2023 года
Общество
Фото:Anna Gawlik / Shutterstock

Помимо rizz, финалистами голосования Оксфордского словаря стали:

  • prompt — запрос, задача для программы искусственного интеллекта, нейросети;
  • situationship — романтические или сексуальные отношения, которые не считаются официальными и не являются статусом для обоих партнеров;
  • swiftie — восторженный поклонник певицы Тейлор Свифт.
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Всего в общественном голосовании приняли участие 32 тыс. человек. Так, слово года уже второй год выбирается путем голосования.

В 2022 году Оксфордский словарь английского языка выбрал словом года выражение goblin mode («режим гоблина») — «тип поведения, потворствующего собственным желаниям, лени, неопрятности и жадности», которое обычно идет в комплекте «с отвержением социальных норм или ожиданий.

Словарь Merriam-Webster назвал «аутентичный» словом года
Общество
Фото:Kiran Ridley / Getty Images

Слово rizz также вошло в шорт-лист американского словаря Merriam-Webster. Однако словом года по версии словаря все же было признано прилагательное authentic («аутентичный»).

Это слово имеет несколько значений, в том числе «не фальшивый или имитационный», синонимично реальному и подлинному, а также «верный своей личности, духу или характеру».

Merriam-Webster напомнил, что многие знаменитости в этом году использовали слово «аутентичность», в том числе Тейлор Свифт, заявлявшая о поисках подлинной себя в творчестве.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Оксфордский словарь слово года 2023 год

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