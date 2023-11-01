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Collins Dictionary назвал словом 2023 года «искусственный интеллект»

Словарь Collins Dictionary назвал словом года AI — «искусственный интеллект»
Искусственный интеллект на слуху весь 2023 год, эта технология быстро развивается, пояснили в словаре выбор слова года. Другими претендентами были термины об успешных детях знаменитостей и использовании инфляции для обогащения
Фото: Ryan Remiorz / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Ryan Remiorz / Keystone Press Agency / Global Look Press

Collins Dictionary назвал словом 2023 года ИИ (AI) — искусственный интеллект, говорится на сайте издания.

«ИИ — термин, описывающий моделирование психических функций человека с помощью компьютерных программ... Считается, что это следующая великая технологическая революция. ИИ быстро развивается, и о нем много говорят в 2023», — пояснили составители словаря.

Словарь Collins English Dictionary — это толковый словарь английского языка, который выпускает издательство Harper Collins. Редакция называет слово года ежегодно. Как правило, это происходит в ноябре.

Другими претендентами на победу были:

  • deinfluencing — использование лидерами мнений социальных сетей для советов не покупать определенные товары или не вести определенный образ жизни;
  • nepo baby — ребенок знаменитости, особенно в развлекательной индустрии, чья карьера развивается, как считается, благодаря успешным родителям;
  • ultra-processed — промышленно приготовленные продукты из множества ингредиентов, чей состав содержит мало питательных элементов либо вообще без них;
  • canon event — событие, которое имеет важное значение для формирования характера или идентичности человека;
  • debanking — процесс лишения лица банковских услуг;
  • greedflation — использование корпорациями инфляции в качестве предлога для повышения цен до искусственно высокого уровня с целью увеличения своей прибыли;
  • semaglutide — лекарство, используемое для подавления аппетита и контроля высокого уровня сахара в крови;
  • ulez — обозначение городских районов с платным въездом для транспортных средств, где самый загрязняющий воздух транспорт платит больше.

Словом прошлого года словарь называл «пермакризис» — термин образован из слов permanent (перманентный) и crisis (кризис). Он обозначает продолжительный период нестабильности и небезопасности. Термин относится к кризису, который объединяет политическую нестабильность, конфликт на Украине, климатические изменения и рост стоимости жизни и продолжается во всем мире, пояснили в Collins Dictionary.

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Словом 2021 года словарь назвал NFT, в 2020-м им стал «локдаун», в 2019 году — «климатическая забастовка».

Слово «локдаун» в 2020 году стали употреблять на английском языке в 35 тыс. раз чаще, чем годом раньше. Согласно результатам опроса, каждый десятый россиянин не смог подобрать цензурный синоним этого термина.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
слово года искуственный интеллект Нейросеть
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