В Москве отменили и задержали более 200 рейсов на фоне снегопада

Во Внуково задержали 50 рейсов, в Шереметьево — 90, а в Домодедово — 119. Отменили два, пять и один соответственно. В ночь с 17 на 18 декабря в Москве выпало 25% месячной нормы осадков, а в Подмосковье — 50%, снег продолжает идти

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В трех аэропортах Москвы — Внуково, Домодедово и Шереметьево на фоне снегопада отменили и задержали более 200 рейсов, следует из данных электронных табло на сайтах аэропортов.

Во Внуково с начала суток по состоянию на 18:40 мск задержали 50 рейсов, а отменили два. В Домодедово задержали 119 рейсов, из них 71 — более чем на час. Не вылетел только один самолет, он должен был следовать в Махачкалу. В Шереметьево задержали 90 рейсов, пять отменили.

В ночь с 17 на 18 декабря в Москве выпало 25% от месячной нормы осадков, характерной для декабря, говорил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В Подмосковье за тот же период выпала половина месячной нормы. В течение дня в городе выпадет еще 10 мм осадков, предупреждал другой ведущий специалист центра, Евгений Тишковец.

Во Внуково и Шереметьево допускали задержки из-за необходимости обрабатывать самолеты и чистить взлетные полосы. В Шереметьево говорили, что они составят 10-15 минут. Рейсы и пассажиров обслуживают в штатном режиме, говорили в пресс-службах аэропортов.

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