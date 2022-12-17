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В аэропортах Москвы отменили и задержали более 40 рейсов

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево отменили и задержали более 40 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 11:10 мск в аэропорту Внуково задержали восемь рейсов, еще десять отменили. В Домодедово отменили только один рейс, вылет еще 12 задержали. Из Шереметьево с опозданием должны вылететь шесть самолетов, столько же рейсов было отменено. В московском аэропорту Жуковский рейсы пока не задерживали и не отменяли.

Сервис считает задержкой отклонение от расписания на 30 минут и более.

В пресс-службе аэропорта Внуково РБК сообщили, что воздушные суда и пассажиров обслуживают в штатном режиме. «Отмен рейсов по метеоусловиям во Внуково нет. Есть незначительные задержки, которые обусловлены проведением обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью», — отметили там.

В Домодедово также сообщили, что аэропорт работает в штатном режиме. «Отмененных рейсов в связи с метеоусловиями в столичном регионе в расписании воздушной гавани нет. Важно отметить, что даже в сложных метеоусловиях авиаперевозчики не отменяют рейсы, а переносят их вылет на более позднее время», — сообщили в пресс-службе. В Домодедово достаточно техники и сотрудников для бесперебойной работы в снегопад. «Незначительные отклонения в расписании вылетающих из Домодедово рейсов могут возникнуть в связи с необходимостью противообледенительной обработки самолетов. Обе взлетно-посадочные полосы воздушной гавани работают без ограничений и задействованы для приема и отправки ВС», — заявили в пресс-службе.

РБК направил запрос в пресс-службу аэропорта Шереметьево.

Главное управление МЧС по столице сообщало, что ночью и днем 17 декабря в Москве будет идти снег, местами сильный, и образуется гололед. Скорость ветра составит 5–10 м/с, предупреждали в ведомстве.

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Десятки рейсов в аэропортах Москвы задерживали и отменяли несколько раз за неделю. Утром 16 декабря их было свыше 50, а утром 14 декабря — более 40.

Причиной отмен и задержек вылетов стала погода. 14 декабря в Москве за сутки выпала четверть месячной нормы осадков, сообщал РБК ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец. Вечером 15 декабря город накрыла метель. Синоптики центра погоды «Фобос» со ссылкой на данные станции ВДНХ уточняли, что в Москве выпало 13 мм осадков. К утру 16 декабря снегопад продолжался.

За день до этого ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леус писал, что с начала декабря в Москве выпало 57 мм осадков (112% от климатической нормы).

Теги
Москва авиарейсы московские аэропорты отмена рейсов задержка рейсов
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В аэропортах Москвы отменили или задержали более 50 рейсов
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В аэропортах Москвы на фоне снегопада задержали более 40 рейсов
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