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На фоне снегопада в Москве задержаны 45 и отменены 13 рейсов

В Москве задержаны 45 рейсов и отменены 13, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание». Информация представлена тремя столичными аэропортами: Внуково, Шереметьево и Домодедово.

В частности, во Внуково задержаны девять рейсов, еще девять отменены. В Домодедово задержаны 26 рейсов, отменены два рейса. В Шереметьево задержали десять рейсов, еще два отменили.

В столичном регионе прошел сильный снегопад. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, может быть побит рекорд суточного максимума осадков для 18 декабря.

Снег в Москве шел всю ночь. Как заявил Тишковец «РИА Новости», в Москве выпала почти одна треть, а в Подмосковье — 50% месячной нормы осадков. Ожидается, что днем выпадет еще 10 мм осадков.

Накануне о сильном снегопаде предупредило МЧС. В центре погоды «Фобос» РБК сообщили, что за первую половину декабря снежный покров в Москве увеличился до 23 см — это самый высокий показатель с начала зимы.

Длительная оттепель в Москве начнется в среду вечером, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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