В Шереметьево и Внуково допустили задержки рейсов из-за чистки полос и обработки бортов

В Шереметьево и Внуково допустили задержки при вылете рейсов из-за погоды

Фото: Георгий Абашвили / РБК

Рейсы из московского аэропорта Шереметьево могут вылетать с 10-15 минутной задержкой из-за необходимости очистить взлетные полосы и обработать самолет, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

«В целях безопасности полетов в аэропорту в постоянном режиме проводится переменная очистка взлетно-посадочных полос и антиобледенительная обработка воздушных судов перед вылетом. В связи с этим возможны незначительные задержки 10-15 минут на вылет», — отметили в Шереметьево.

Пассажиров и рейсы обслуживают в штатном режиме, рейсы следуют по расписанию, добавили в пресс-службе.

В пресс-службе аэропорта Внуково РБК также сказали, что обслуживание идет в обычном режиме.

«Есть переносы рейсов, по решению командиров воздушных судов авиакомпаний, а также задержки рейсов, которые обусловлены проведением обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью», — отметили там. К уборке снега в аэропорту привлекли снегоуборочные машины.

В ночь с 17 на 18 декабря в Москве выпало 25% от месячной нормы осадков, характерной для декабря, говорил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. В Подмосковье за тот же период выпала половина месячной нормы. В течение дня в городе выпадет еще 10 мм осадков, предупреждал другой ведущий специалист центра Евгений Тишковец.

В трех московских аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево — по состоянию на 15:50 мск задержали и отменили 96 рейсов. Во Внуково задержали 39 вылетов, еще 13 отменили. В Домодедово задерживается вылет 18 самолетов, один отменен. В Шереметьево задержали 23 рейса, а два отменили. Информация об этом отражена на сайте «Яндекс.Расписания», на основе данных аэропортов.

Сервис считает задержкой отклонение от расписания на 30 минут и более.