В аэропортах Москвы более 50 рейсов задержали или отменили на фоне снегопада

В аэропортах Москвы отменили или задержали более 50 рейсов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В трех московских аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали или отменили более 50 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

По информации на 8:15 мск, во Внуково семь рейсов задержано, десять отменено, в Домодедово 12 рейсов задержано и четыре отменено, в Шереметьево восемь рейсов задержано, десять отменено.

Сервис считает задержкой отклонение от расписания на 30 минут и более.

В пресс-службе аэропорта Домодедово заявили РБК, что работают в штатном режиме, снегопад не стал причиной для отмены рейсов. Видимость позволяет самолетам совершать взлет и посадку.

«50 единиц спецтехники производят очистку взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек и мест стоянок воздушных судов. Для обеспечения безопасности полетов специализированные службы аэропорта проводят противообледенительную обработку самолетов, которая занимает порядка 20 минут», — добавили в пресс-службе.

В Шереметьево также заявили РБК, что продолжают работать в устойчивом и штатном режиме. «Шереметьево располагает достаточными ресурсами для стабильного осуществления взлетно-посадочных операций в сложных погодных условиях», — сказали в пресс-службе аэропорта.

РБК направил запрос в пресс-службу Внуково.

Вечером 15 декабря Москву накрыла метель, выпало 13 мм осадков (станция ВДНХ), отметили синоптики центра погоды «Фобос». По их данным, снегопады в столице продолжатся примерно до 9 часов утра 16 декабря, после чего погода улучшится. Ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леус 15 декабря написал, что с начала декабря в Москве выпало 57 мм осадков, или 112% от климатической нормы.

14 декабря в Москве за сутки выпала четверть месячной нормы осадков, сообщал РБК ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец. На базовой метеостанции ВДНХ выпало 12 мм осадков, в Тушино и на Балчуге показатели достигли 14 мм.

В этот день в московских аэропортах задержали или отменили более 50 рейсов. В Росавиации объяснили это сложными метеоусловиями.