В аэропортах Москвы задержаны или отменены более 50 рейсов на фоне снегопада

В аэропортах Москвы на фоне снегопада задержали более 40 рейсов

Фото: Георгий Абашвили / РБК

В московских аэропортах отменили девять рейсов и задержали более 40 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 9:00 мск в Домодедово задержано 24 рейса и четыре отменено, во Внуково откладываются десять рейсов и отменено тоже четыре, в Шереметьево отменили один рейс, еще десять задерживаются.

В Шереметьево заявили РБК, что аэропорт «продолжает устойчивую работу в штатном режиме» и «располагает достаточными ресурсами для стабильного осуществления взлетно-посадочных операций в сложных погодных условиях». В пресс-службе указали, что для обеспечения безопасности полетов в Шереметьево чистят взлетно-посадочные полосы и перрон от снега, а также проводят антиобледенительную обработку самолетов.

В Домодедово тоже сказали, что аэропорт работает в штатном режиме, но из-за необходимости в дополнительных мероприятиях — очистке взлетно-посадочной полосы и противообледенительной обработке самолетов — «возможны незначительные корректировки времени вылета».

В Росавиации сообщили, что по состоянию на 8:00 аэропорты Москвы в условиях усиленного снегопада работают штатно, сбойных ситуаций не зафиксировано, но есть незначительные задержки рейсов. В Домодедово задержаны два рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» в Куляб (Таджикистан) «в связи с плохими метеоусловиями аэропорта назначения», отметили в ведомстве.

«Ввиду сложных метеоусловий для уменьшения времени задержек аэропортами столицы приняты дополнительные меры по оперативному обслуживанию воздушных судов, в том числе антиобледенительной обработке воздушных судов, и очистке объектов аэродромной инфраструктуры от снега», — добавили в пресс-службе Росавиации.

РБК обратился за комментариями в пресс-службу аэропорта Внуково.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил москвичей о снегопаде. «Снега будет довольно много, особенно интенсивные осадки ожидаются в ночные часы. Днем же они станут менее интенсивные и к вечеру будут прекращаться», — уточнил синоптик.

По данным Гидрометцентра, в Москве 14 декабря ожидаются снег, снежные заносы и гололедица, местами сильная. Температура воздуха днем составит от минус трех до минус пяти градусов. В 6:00 выпало 4 мм осадков, к 9:00, как ожидается, выпадет 2,8 мм.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 9 утра пробки в столице достигли десяти баллов. В дептрансе Москвы отметили, что «гололедица, низкие скорости, мелкие ДТП, проведение строительных работ на дорогах также осложняют движение».