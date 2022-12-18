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Работой над новым учебником по истории будет руководить Мединский

Кравцов: работой над новым учебником по истории будет руководить Мединский
Делать учебник будут около года, отметил Кравцов. О разработке учебника под редакцией Мединского в ноябре говорили в РВИО. В него собирались включить информацию об участниках спецоперации и «давлении коллективного Запада»
Владимир Мединский
Владимир Мединский (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Рабочую группу по созданию нового школьного учебника по истории возглавит помощник президента России, бывший министр культуры Владимир Мединский, сообщил ТАСС глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Сегодня принято решение, что возглавит рабочую группу Владимир Ростиславович Мединский как руководитель рабочей группы по историческому просвещению», — сказал он.

Кравцов подчеркнул, что учебник будут писать «не с нуля». «У нас есть учебники уже по истории и под редакцией [ректора МГИМО] Анатолия Васильевича Торкунова, другие учебники», — пояснил он. Работа над новым учебником, по оценке министра, будет идти около года.

Разработка единого учебника по истории для российских школ началась еще в 2013 году. Спустя год Минобрнауки пообещало завершить работу над ним в течение двух лет. Изучать историю в школах продолжали по 11 разным сериям учебников.

В сентябре 2022 года Госдума приняла закон о единых общеобразовательных программах для всех школ России, учебники также должны были быть одинаковыми. В конце месяца документ подписал президент России Владимир Путин. До вступления в силу закона школы разрабатывали программы самостоятельно, ориентируясь на рекомендованные примерные программы и федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС).

Единые программы разрабатывает Минпросвещения. Ведомство должно представить их к 1 января 2023 года. Школы должны будут перейти на них до 1 сентября 2023 года.

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Также новый закон изменил порядок создания учебников — теперь Минпросвещения будет осуществлять госзаказ на разработку учебников и утверждать их авторский коллектив. Требования к экспертизе при этом остаются, пояснял Кравцов. Сразу менять учебники школам не придется — законом установлен переходный период в пять лет.

В конце ноября научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО), которое возглавляет Мединский, член Научно-методического совета по учебникам Минпросвещения Михаил Мягков говорил, что новые учебники истории выпустят под редакцией Мединского. В них будут затронуты темы «давления коллективного Запада» и отношений Москвы и Киева, в том числе боевых действий в Донбассе, шедших до начатой в феврале военной операции, сказал он. Речь также пойдет об участниках боевых действий на Украине, в том числе офицере из Дагестана Нурмагомеде Гаджимагомедове, командире реактивного артиллерийского дивизиона ДНР Ольге Качуре и командире батальона «Спарта» из ДНР Владимире Жоге. Всем им посмертно присвоили звания Героев России. Кроме того, по словам Мягкова, в учебнике упомянут командира батальона «Сомали» из ДНР Михаила Толстых, который известен под позывным Гиви.

Курс истории должен быть объективным и непредвзятым, внушать «уважение к собственному прошлому и любовь к своей Родине», говорил Путин в 2014 году. Единые подходы к преподаванию истории «совсем не означают казенное, официозное, идеологизированное единомыслие», утверждал Путин. «Речь совершенно о другом: о единой логике преподавания истории, о понимании неразрывности и взаимосвязи всех этапов развития нашего государства и нашей государственности, о том, что самые драматические, неоднозначные события — это неотъемлемая часть нашего прошлого», — отмечал он.

Один из авторов законопроекта о единых учебниках и программах, председатель думского комитета по просвещению от «Единой России» Ольга Казакова подчеркивала, что «всякая вариативность, примерность, неопределенность» в этом контексте «наносят большой вред». Авторы инициативы планировали «защитить те предметы, которые формируют ценности молодого человека» и «готовят их к нашим».

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Владимир Мединский Сергей Кравцов единый учебник истории история школы
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