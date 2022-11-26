РВИО пообещало учебники о Гиви и Жоге под редакцией Мединского

В школьных учебниках будут затронуты темы «давления коллективного Запада» и отношений Москвы и Киева, в том числе боевых действий в Донбассе, шедших до начатой в феврале военной операции, заявили в военно-историческом обществе

Владимир Мединский (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В школьных учебниках под редакцией помощника президента и председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимира Мединского будут содержаться темы, касающиеся «давления коллективного Запада» и отношений Москвы и Киева, в том числе российской военной операции. Об этом Ura.ru заявил научный директор РВИО, член Научно-методического совета по учебникам Минпросвещения Михаил Мягков.

По словам Мягкова, в учебники войдут подробности об участниках боевых действий. В их числе он назвал погибших офицера, уроженца Дагестана Нурмагомеда Гаджимагомедова, командира реактивного артиллерийского дивизиона ДНР Ольгу Качуру и командира батальона «Спарта» из ДНР Владимира Жогу. Всем им посмертно присвоены звания Героев России.

«Как это было в годы Великой Отечественной войны, мы опишем и полководцев. Что-то сегодня еще нельзя писать о командующих группировками войск, но в общедоступной форме дадим, тут мы будем налаживать связь с Минобороны», — заявил Мягков.

Научный директор РВИО сообщил, что речь идет не только об участниках боевых действий, начатых 24 февраля. Например, со слов Мягкова, в учебники попадет командир батальона «Сомали» из ДНР Михаил Толстых, известный под позывным Гиви. Он был убит в феврале 2017 года в Макеевке. По утверждению властей ЛНР, организатором убийства была контрразведка Службы безопасности Украины, а исполнителями — специалисты 8-го полка спецназа, который дислоцируется в Хмельницком на западе Украины.

Минпросвещения в марте 2021 года одобрило учебник истории под редакцией Мединского, а несколько месяцев спустя издания поступили в продажу. Летом того же года помощника президента назначили главой комиссии по историческому просвещению.

Мединский с 2012 года по январь 2020 года возглавлял Минкультуры. В 2016 году доктора исторических наук Вячеслав Козляков, Константин Ерусалимский и Иван Бабицкий подали заявление о лишении Мединского ученой степени. Претензии ученых вызвала методология диссертации по истории на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков», которую тот защитил в 2011 году. Также ученые полагали, что текст «пестрил грубейшими [историческими] ошибками». Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) и Минобрнауки отказались лишить Мединского степени. Сам он назвал претензии к диссертации «смехотворными», но отметил, что относится к претензиям нормально: «Должность обязывает реагировать на любую критику конструктивно».