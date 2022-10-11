Минобрнауки увеличило время изучения истории России в вузах

Минимальное время изучения истории России в вузах страны увеличено для студентов всех направлений до 144 академических часов, такое нововведение разработано в рамках реализации концепции патриотического воспитания молодежи. Минобрнауки утвердило соответствующий приказ, сообщила пресс-служба ведомства.

«Повышенное внимание к изучению Истории России в вузах позволит противодействовать фальсификации истории в любых ее проявлениях, формировать у студентов чувство патриотизма, гражданственности, уважения к памяти поколений, ответственности за судьбу страны», — сказано в сообщении Минобрауки.

Изменения вносятся по всем направлениям подготовки бакалавриата и специалитета, на предмет «история России» выделяется не менее четырех зачетных единиц. Вместе с тем, доля «контактной работы обучающихся с педагогическими работниками» не должна быть ниже 80% при очном обучении и 40% при очно-заочной и заочной формах обучения. Приказ вступит в силу с нового учебного года — 1 сентября 2023.

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