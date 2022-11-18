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Виллу Тинькова обокрали в Тоскане

Неизвестные обокрали виллу Олега Тинькова в Форте-дей-Марми в Тоскане

Неизвестные обокрали виллу Олега Тинькова в курортном городе Форте-дей-Марми в Тоскане, сообщают издания Adnkronos и Il Messagero.

По их данным, в ночь на 17 ноября трое грабителей взломали систему охраны, проникли на виллу, которая на тот момент была пуста, и вскрыли два сейфа. Им удалось украсть драгоценности, часы и другие вещи, чья общая сумма превышает несколько сотен тысяч евро.

Утром в четверг кражу обнаружил сторож, идет расследование. По данным изданий, Тиньков с семьей сейчас находятся в Мексике.

Поздно вечером 16 ноября, как пишут Adnkronos и Il Messagero, нападению подверглась еще одна вилла в Форте-дей-Марми, которая принадлежит «российским магнатам». Сейчас дом сдают в аренду «украинским финансистам» (о ком идет речь, не уточняется). На момент происшествия они были дома.

В Форте-дей-Марми у семьи Тиньковых есть четырехэтажное палаццо 1930 года — часть проекта La Datcha, в рамках которого бизнесмен сдает жилье состоятельным туристам. В доме есть обеденная и коктейльная зоны, бар, рабочие пространства, зал для кино, спа с бассейном, сауной и хаммамом, десять спален. На расстоянии 30 м от дома находится частный пляж. Forbes со ссылкой на директора по маркетингу и продажам La Datcha и дочь миллиардера Дашу Тинькову писал, что дом сдается минимум на неделю, стоимость аренды стартует от €69 тыс.

Материал дополняется

Теги
Олег Тиньков вилла кража Тоскана Италия
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
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