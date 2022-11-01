«Тинькофф» напомнил о правах после слов Тинькова об отзыве бренда

Бизнесмен предложил банку переименоваться в «Потанин» в связи со сменой владельца, напомнив о планах на ребрендинг

Фото: Владислав Шатило / РБК

Все юридические права на бренд «Тинькофф» принадлежат Тинькофф Банку, сообщили РБК в кредитной организации.

Основатель банка Олег Тиньков ранее 1 ноября раскритиковал нынешнее управление банком после смены владельца и предложил переименовать организацию в «Потанин банк». Он напомнил, что банк анонсировал ребрендинг.

Бизнесмен продал долю в TCS Group, контролирующей Тинькофф Банк, в конце апреля. «Интеррос» Владимира Потанина объявил о покупке пакета 35% акций TCS Group, принадлежащих семье Тинькова. Сделка была закрыта на невыгодных условиях, рассказал позднее бизнесмен, отметив, что его заставили продать банк «за копейки». «Я не мог торговаться. Это состояние заложника — берешь то, что тебе предлагают, я не мог договориться», — заявил Тиньков.

По состоянию на закрытие торгов 27 апреля рыночную капитализацию TCS Group на Мосбирже можно было оценить в $6,9 млрд (при цене акций 2520 руб.). Соответственно, 35% компании могли стоить порядка $2,4 млрд. «Коммерсантъ» писал, что 35% TCS Group могли продать гораздо дешевле, за $300 млн. Знакомый Тинькова сказал РБК, что обсуждалась сумма $350 млн.

Тиньков выступает против действий России на Украине. Спустя четыре дня после ввода российских войск, он написал в соцсетях, что государства должны «тратить деньги на лечение людей, на исследования победы над раком, а не на войну».В Тинькофф Банке отказывались комментировать посты Тинькова, указывая на то, что это его «личное мнение». Одновременно банк заявил, что откажется от прежнего названия, поскольку «уже давно перерос изначальный смысл именного бренда».