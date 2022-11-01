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Олег Тиньков инициирует отзыв бренда у «Тинькофф банк»

Олег Тиньков инициирует отзыв бренда у «Тинькофф банк» и предложил название «Потанин банк»
Тинькофф Банк TCS $42,24 -0,61% Купить
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Бизнесмен Олег Тиньков начинает отзыв своего бренда из банка «Тинькофф», которым он прежде владел. Об этом он сообщил в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Накануне он заявил об отказе от российского гражданства.

Тиньков раскритиковал систему управления банком после смены владельца. Он предложил переименовать банк в честь нового владельца в «Потанин банк».

Бизнесмен напомнил, что после смены владельца банк объявил о планах ребрендинга. «Помню, был пресс-релиз на эту тему, что поменялось?», — поинтересовался бизнесмен.

Тиньков выступает против военной операции на Украине. 28 февраля, спустя четыре дня после начала боевых действий, Тиньков написал в соцсетях: «Государства должны тратить деньги на лечение людей, на исследования победы над раком, а не на войну».

В апреле стало известно о его намерении продать долю в TCS Group, контролирующей Тинькофф Банк. Сделка состоялась 28 апреля: «Интеррос» Владимира Потанина объявил о покупке пакета 35% акций TCS Group, принадлежащих семье Тинькова.

В Тинькофф Банке отказывались комментировать посты Тинькова, указывая на то, что это его «личное мнение». Одновременно банк заявил, что откажется от прежнего названия, поскольку «уже давно перерос изначальный смысл именного бренда».

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