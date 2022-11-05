Forbes оценил состояние Тинькова в $860 млн после продажи акций TCS Group

Существенная часть этой суммы — средства, вырученные после продажи акций TCS Group «Интерросу» Потанина. При этом, по оценкам издания, если бы Тиньков не продал свою долю, сейчас его состояние достигло бы $3,5 млрд

Фото: Алексей Смышляев / ТАСС

Состояние бизнесмена Олега Тинькова в настоящий момент оценивается в $860 млн, более четверти этой суммы составляют средства, вырученные от продажи 35,1% акций TCS Group, холдинговой компании Тинькофф Банка «Интерросу» Владимира Потанина, пишет Forbes. С учетом остальных активов (средства от продажи акций банка в 2020 году, накопленные дивиденды, яхта, самолет, проект La Datcha) в сумме получилось $860 млн.

Детали состоявшейся в мае сделки не раскрывались. По оценкам издания, Тиньков получил от продажи акций около $260 млн. К такому выводу эксперты пришли, учитывая комментарии Тинькова в интервью Юрию Дудю и Елизавете Осетинской (оба внесены Минюстом в список СМИ-иноагентов), а также заявление Потанина о заплаченных «сотнях миллионов долларов».

Потанин сделал такое замечание после того, как Тиньков в интервью The New York Times заявил, что его заставили продать долю в банке «за копейки» после публикации с критикой военной операции на Украине. Основатель банка утверждал, что Потанин заплатил ему не более 3% реальной стоимости доли.

В то же время если бы сделка с Потаниным не состоялась, и Тинькову с семьей по-прежнему принадлежало бы 35,1% акций, его текущее состояние можно было бы оценить в $3,5 млрд. Из них $2,85 млрд приходилось бы на пакет акций TCS Group, котировки которых на СПБ Бирже в последнее время (на начало ноября) держатся на уровне $40, отмечает издание.

Тиньков говорил, что за два месяца до сделки с «Интерросом» некий американский хедж-фонд предлагал ему $750 млн за 5% головной компании банка, но он отказался. Бизнесмен отмечал, что после возобновления торгов на Московской бирже его компания стоила $8 млрд, соответственно, его доля составляла порядка $2 млрд.

Кроме того, в 2020 году он вел переговоры о продаже банка с «Яндексом», но сделка не состоялась. Тиньков утверждал, что причиной стали разногласия по цене — «Яндекс» был готов заплатить $6 млрд, тогда как он просил $6,2 млрд.

Сам Тиньков в интервью Осетинской оценил свое текущее состояние в 10% от исторического максимума, но точную сумму не назвал. По данным Forbes, исторический максимум, исходя из котировок TCS Group, был 8 ноября 2021 года — тогда состояние Тинькова оценивалось в $9,4 млрд. Эту цифру бизнесмен в интервью Дудю называл как свой капитал на пике.

31 октября Тиньков объявил, что отказывается от российского паспорта. На следующий день он сказал, что начинает отзыв своего бренда из банка «Тинькофф». В банке после этого заявили, что все юридические права на бренд принадлежат организации. Тем не менее бизнесмен не отказался от этих намерений. «[Бренд] по классу финансов принадлежал давно банку. Я продал банк. Организацию. <...> Но все остальные классы принадлежат мне. <...> Надо сейчас посмотреть, как мы там можем это юридически сломать», — заявил бизнесмен, добавив, что сам планирует поговорить с юристами и отозвать название бренда. «Я не хочу, чтобы мое имя было в России», — пояснил предприниматель.