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В Тинькофф Банке заявили о выплате Тинькову «достаточно большой» суммы

Глава «Тинькофф» заявил, что банк заплатил Тинькову «достаточно большую» сумму за бренд
Глава банка Станислав Близнюк допустил, что сейчас необходимости в ребрендинге нет, к тому же у «Тинькофф» есть все права на использование бренда. Олег Тиньков заявлял о намерении отозвать его
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

«Тинькофф» планирует ребрендинг, но вопрос о том, какие именно элементы бренда будут меняться, остается дискуссионным, заявил глава банка Станислав Близнюк на форуме «Финополис», передает корреспондент РБК.

По его словам, с апреля, когда Тинькофф Банк объявил о планах провести ребрендинг, «многое поменялось», и, «наверное, нет пока такой необходимости». «Мы считаем, что у нас есть бренд, он активный, мы имеем все права на использование этого бренда. Клиентам он понятен и ясен», — объяснил Близнюк. Сейчас «есть куча других вопросов и моментов, которые требуют внимания», указал руководитель банка.

Он отметил, что «каждый желающий может что-то подать и что-то пооспаривать», но бренд принадлежит банку, и банк в свое время заплатил за него «достаточно большую сумму» основателю и бывшему владельцу Олегу Тинькову.

Тиньков после начала российской военной операции на Украине выступил против военных действий и продал долю в материнской TCS Group Владимиру Потанину. Позже бизнесмен рассказал, что его заставили продать банк «за копейки».

В начале ноября он заявил, что инициирует отзыв своего бренда. «Я не хочу, чтобы мое имя было в России», — говорил Тиньков. Он обвинил Близнюка и бывшего соруководителя TCS Group Оливера Хьюза в том, что они его «подразвели»: «Они мне сказки рассказывали, что меня не хочет там никто видеть, имя, но, когда я продал, я смотрю, что-то имя они не меняют. Чего имя-то не меняете? Вы же сказали: вас администрация президента просила имя поменять». В то же время Тиньков признал, что права на бренд по «финансовой категории» принадлежат банку.

В Тинькофф Банке неоднократно подчеркивали, что все юридические права на бренд принадлежат им.

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