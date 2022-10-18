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Число погибших при крушении Су-34 в Ейске увеличилось до 15

Вице-губернатор Минькова сообщила о 15 погибших и 43 пострадавших при крушении Су-34
Женщина у стихийного мемориала в Ейске
Женщина у стихийного мемориала в Ейске (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Количество погибших в результате крушения самолета Су-34 во дворе жилого дома, выросло до 15 человек, сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова в телеграм-канале.

«Погибли 15 человек, в том числе трое детей. В 17:30 умер 51-летний пациент в ККБ № 1», — написала Минькова.

Она также сообщила об увеличении числа пострадавших — 43 человека, из них десять детей. У пострадавших травмы разной степени тяжести, пятилетняя девочка находится в тяжелом стабильном состоянии на ИВЛ, добавила замглавы региона.

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