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Падение военного самолета в жилом квартале Ейска. Фоторепортаж
В Ейске Краснодарского края военный самолет рухнул в жилом квартале. В Минобороны причиной назвали возгорание двигателя при наборе высоты. По данным ведомства, самолет выполнял учебно-тренировочный полет. В результате крушения начался пожар в девятиэтажке, есть жертвы
Падение самолета в жилой черте города произошло около половины седьмого вечера
В результате начался пожар в девятиэтажном доме, он быстро охватил несколько этажей. По предварительным оценкам властей региона, пострадали 17 квартир.
К настоящему времени известно о трех погибших. Восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии, они отравились продуктами горения. Среди них семь взрослых и один ребенок
Рядом с местом падения находятся ТЦ «Меотида» и магазины «Магнит». Как сообщили РБК в компании «Магнит», сотрудников и посетителей эвакуировали
Военные прокуроры начали проверку в связи с падением самолета в жилом квартале
СК сообщил о возбуждении уголовного дела, номер статьи ведомство не уточнило
В Ейский район выехал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Из Краснодара в Ейск направили санитарную авиацию, машины скорой помощи и специалистов ожогового отделения
По данным Минобороны, Су-34 выполнял учебно-тренировочный полет, причиной падения в ведомстве назвали возгорание двигателя при взлете
Пилоты катапультировались, сообщили в Минобороны