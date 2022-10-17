Падение военного самолета в жилом квартале Ейска. Фоторепортаж

В результате начался пожар в девятиэтажном доме, он быстро охватил несколько этажей. По предварительным оценкам властей региона, пострадали 17 квартир.

К настоящему времени известно о трех погибших. Восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии, они отравились продуктами горения. Среди них семь взрослых и один ребенок