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СК назвал основную версию крушения Су-34 в Ейске

СК назвал основной версией крушения Су-34 в Ейске техническую неисправность
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Следователи рассматривают в качестве основной версии крушения самолета Су-34 в Ейске техническую неисправность, передает пресс-служба Следственного комитета.

«В настоящее время следствие в качестве основной версии падения рассматривает техническую неисправность воздушного судна», — говорится в сообщении.

Крушение Су-34 произошло вечером 17 октября. В Минобороны заявили, что самолет разбился во время набора высоты после взлета во время учебно-тренировочного полета. Самолет упал в жилом районе рядом. По последним данным, погибли 13 человек, в том числе трое детей, 19 человек пострадали.

Летчики смогли катапультироваться. По их словам, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете.

Возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

Материал дополняется.

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