Власти восстановят разрушенный после падения Су-34 дом в Ейске
Дом в Ейске, который был поврежден в результате падения самолета Су-34, не будут сносить, он подлежит восстановлению, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в эфире телеканала «Россия 24».
«Эксперты строительные, которые параллельно с работами иных спецслужб проводили анализ, пришли к тому, что дом подлежит восстановлению. То есть сноса его не будет. По предварительным оценкам, дом может быть восстановлен и угрозы обрушения его нет», — сказал Кондратьев, указав, что вечером жильцы непострадавшей части дома смогут вернуться в свои квартиры.
По его словам, на восстановление поврежденной части дома, а именно подъездов № 2, 3 и 4, может уйти около пяти месяцев.
Также глава региона добавил, что к 16:00 мск на месте крушения самолета были завершены поисково-спасательные работы.
Дом, о котором идет речь, находится на улице Коммунистической в Ейске. Вечером 17 октября истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в районе рядом с домом и торговым центром «Меотида».
В Минобороны заявили, что самолет совершал учебно-тренировочный полет и разбился во время набора высоты после взлета. После падения Су-34 дом загорелся, пожар охватил пять этажей здания, повреждения получили 72 квартиры. Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м, заявили в МЧС.
Погибли 14 человек, в том числе трое детей, 19 человек пострадали. В Ейском районе объявили трехдневный траур (с 17 по 19 октября). Власти Краснодарского края пообещали выплатить родственникам погибших 1 млн руб.
Возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК («Нарушение правил полетов или подготовки к ним»). В Следственном комитете в качестве основной версии крушения Су-34 рассматривают техническую неисправность. Летчики, которые смогли катапультироваться, заявили, что причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете.