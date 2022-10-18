Власти восстановят разрушенный после падения Су-34 дом в Ейске

По словам Кондратьева, на восстановление поврежденной части дома может уйти около пяти месяцев. В результате пожара, начавшегося после падения Су-34, повреждено 72 квартиры. Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м

Фото: МЧС России

Дом в Ейске, который был поврежден в результате падения самолета Су-34, не будут сносить, он подлежит восстановлению, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в эфире телеканала «Россия 24».

«Эксперты строительные, которые параллельно с работами иных спецслужб проводили анализ, пришли к тому, что дом подлежит восстановлению. То есть сноса его не будет. По предварительным оценкам, дом может быть восстановлен и угрозы обрушения его нет», — сказал Кондратьев, указав, что вечером жильцы непострадавшей части дома смогут вернуться в свои квартиры.

По его словам, на восстановление поврежденной части дома, а именно подъездов № 2, 3 и 4, может уйти около пяти месяцев.

Также глава региона добавил, что к 16:00 мск на месте крушения самолета были завершены поисково-спасательные работы.

Дом, о котором идет речь, находится на улице Коммунистической в Ейске. Вечером 17 октября истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в районе рядом с домом и торговым центром «Меотида».

В Минобороны заявили, что самолет совершал учебно-тренировочный полет и разбился во время набора высоты после взлета. После падения Су-34 дом загорелся, пожар охватил пять этажей здания, повреждения получили 72 квартиры. Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м, заявили в МЧС.

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Возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК («Нарушение правил полетов или подготовки к ним»). В Следственном комитете в качестве основной версии крушения Су-34 рассматривают техническую неисправность. Летчики, которые смогли катапультироваться, заявили, что причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете.