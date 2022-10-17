В Ейске военный самолет упал в жилом квартале

Су-34 упал во дворе жилого квартала, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, у самолета загорелся один из двигателей, он упал при наборе высоты

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В Ейске в Краснодарском крае на многоэтажный дом упал самолет, он загорелся, сообщают Baza и Mash. В единой диспетчерской службе города подтвердили «Интерфаксу», что на дом упал самолет, по их данным, это истребитель Су-34.

Источник РБК, близкий к МЧС, сообщил, что информация о падении самолета Су-34 на многоэтажный жилой дом поступила в 18:25, ЧП произошло на Красной улице.

Минобороны позднее подтвердило падение Су-34 в черте города Ейска. По данным ведомства, самолет потерпел крушение при наборе высоты, у него загорелся один из двигателей. Он упал во дворе одного из жилых кварталов, произошло возгорание топлива. Пилоты катапультировались, добавили в ведомстве.

На видео с место произошедшего слышны взрывы. ТАСС со ссылкой на экстренные службы пишет, что площадь пожара в загоревшемся после падения самолета доме составляет 2 тыс. кв. м. Со ссылкой на властей агентство сообщает, что пожаром охвачены четыре этажа многоэтажки.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что выехал в Ейский район. «На месте уже работают экстренные службы — все краевые и районные пожарно- спасательные гарнизоны занимаются тушением огня», — сообщил он в телеграм-канале.

Как свидетельствуют карты, в районе, где упал самолет находится торговый центр «Меотида» и гипермаркет «Магнит». Как заявил РБК представитель компании «Магнит», сотрудники и покупатели гипермаркета по адресу ул. Красная 45/4 и магазина «Магнит Косметик» эвакуированы, на текущий момент магазины ретейлера не пострадали.

«В 18:27 объявлен ранг пожара номер три. Произошло загорание с 1-ого по 5-ый этаж жилого дома. Площадь пожара по предварительной информации составляет 2000 кв м. Информация о погибших и пострадавших уточняется», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Информация о пострадавших пока отсутствует, так как сотрудники оперативных служб города не могут провести разведку горящего здания из-за сильного возгорания и сохраняющейся опасности взрывов, сообщил источник РБК, близкий к МЧС.

Прокуратура Кубани начала проверку по факту падения самолета.

Ейск расположен на южном берегу Таганрогского залива, в северо-восточной части Азовского моря.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу администрации Ейска, в пресс-службу прокуратуры края.