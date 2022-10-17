В Ейске военный самолет упал в жилом квартале

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 60,56 (-1,91) Инвестиции, 16:46
Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 61,76 (-1,29) Инвестиции, 16:46
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 19:48
Власти сообщили о повреждении 17 квартир после падения Су-34 в Ейске Общество, 19:39
Обвиненного в насилии игрока «Манчестер Юнайтед» заключили под стражу Спорт, 19:36
Минобороны Украины исключило нейтральный статус страны Политика, 19:34
СК завел дело после падения Су-34 в жилом квартале Ейска Политика, 19:29
Как ускорить работу инспекторов на месте ДТП Партнерский проект, 19:25
В Подмосковье вслед за столицей завершили частичную мобилизацию Политика, 19:20
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
В Совбезе заявили о работе оппозиционных артистов и бизнесменов на Запад Политика, 19:19
Металлурги попросили власти ограничить рост тарифов РЖД Бизнес, 19:18
Пожар после падения Су-34 в жилом квартале Ейска. Видео Политика, 19:14
Минобороны назвало причиной крушения Су-34 в Ейске возгорание двигателя Общество, 19:08
Россия и Украина обменялись пленными по формуле 108 на 110 Политика, 19:05
FinEx подал заявку на лицензию в Минфин Бельгии в рамках плана выкупа ETF Инвестиции, 19:05
«Черноголовка» сократит инвестиции в России из-за акциза на лимонад Бизнес, 19:03
Общество ,  
0 

В Ейске военный самолет упал в жилом квартале

Минобороны: в Ейске самолет Су-34 упал в жилом квартале
Су-34 упал во дворе жилого квартала, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, у самолета загорелся один из двигателей, он упал при наборе высоты

Video

В Ейске в Краснодарском крае на многоэтажный дом упал самолет, он загорелся, сообщают Baza и Mash. В единой диспетчерской службе города подтвердили «Интерфаксу», что на дом упал самолет, по их данным, это истребитель Су-34.

Источник РБК, близкий к МЧС, сообщил, что информация о падении самолета Су-34 на многоэтажный жилой дом поступила в 18:25, ЧП произошло на Красной улице.

Минобороны позднее подтвердило падение Су-34 в черте города Ейска. По данным ведомства, самолет потерпел крушение при наборе высоты, у него загорелся один из двигателей. Он упал во дворе одного из жилых кварталов, произошло возгорание топлива. Пилоты катапультировались, добавили в ведомстве.

На видео с место произошедшего слышны взрывы. ТАСС со ссылкой на экстренные службы пишет, что площадь пожара в загоревшемся после падения самолета доме составляет 2 тыс. кв. м. Со ссылкой на властей агентство сообщает, что пожаром охвачены четыре этажа многоэтажки.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что выехал в Ейский район. «На месте уже работают экстренные службы — все краевые и районные пожарно- спасательные гарнизоны занимаются тушением огня», — сообщил он в телеграм-канале.

Как свидетельствуют карты, в районе, где упал самолет находится торговый центр «Меотида» и гипермаркет «Магнит». Как заявил РБК представитель компании «Магнит», сотрудники и покупатели гипермаркета по адресу ул. Красная 45/4 и магазина «Магнит Косметик» эвакуированы, на текущий момент магазины ретейлера не пострадали.

«В 18:27 объявлен ранг пожара номер три. Произошло загорание с 1-ого по 5-ый этаж жилого дома. Площадь пожара по предварительной информации составляет 2000 кв м. Информация о погибших и пострадавших уточняется», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Информация о пострадавших пока отсутствует, так как сотрудники оперативных служб города не могут провести разведку горящего здания из-за сильного возгорания и сохраняющейся опасности взрывов, сообщил источник РБК, близкий к МЧС.

Прокуратура Кубани начала проверку по факту падения самолета.

Ейск расположен на южном берегу Таганрогского залива, в северо-восточной части Азовского моря.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу администрации Ейска, в пресс-службу прокуратуры края.

Авторы
Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова, Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Анастасия Серова Анастасия Серова
самолет Ейск Краснодарский край Су-34
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter