В Ейском районе объявили траур с 17 по 19 октября по погибшим при крушении Су-34

В Ейском районе объявили трехдневный траур по погибшим при крушении Су-34

Траур начался 17 октября и продлится по 19 октября включительно. В результате крушения Су-34 и его падения на жилой дом погибли 13 человек, в том числе трое детей

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Траур по погибшим в результате крушения самолета Су-34 объявлен в Ейском районе, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«В Ейском районе траур, насколько я знаю, уже объявлен», — сказал Кондратьев (цитата по «РИА Новости»).

Траур начался 17 октября и продлится по 19 октября включительно.

По последним данным, погибли 13 человек, в том числе трое детей, 19 человек пострадали. Власти Краснодарского края пообещали выплатить родственникам погибших 1 млн руб., пострадавшие получат от 10 тыс. до 400 тыс. руб. в зависимости от степени травм.

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Крушение истребителя-бомбардировщика Су-34 произошло вечером 17 октября. В Минобороны заявили, что самолет разбился во время набора высоты после взлета во время учебно-тренировочного полета.

Самолет упал в жилом районе, в непосредственной близости от торгового центра «Меотида». После падения Су-34 загорелся дом на улице Коммунистическая, пожар охватил пять этажей здания, повреждения получили 72 квартиры. Площадь возгорания составила 2 тыс. кв. м, заявили в МЧС.

Возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК (нарушение правил полетов или подготовки к ним). В Следственном комитете в качестве основной версии крушения Су-34 рассматривают техническую неисправность. Летчики, которые смогли катапультироваться, заявили, что причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете.