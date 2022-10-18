Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил полетов после крушения Су-34 в Ейске

СК возбудил дело о нарушении правил полетов после крушения Су-34 в Ейске

В результате крушения истребителя Су-34 в жилом квартале Ейска погибли 13 человек, пострадали – 19

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после крушения истребителя Су-34 в Ейске по статье 351 УК (нарушение правил полетов или подготовки к ним), говорится в сообщении ведомства.

«Следствием изъяты образцы топлива на аэродроме вылета, а также необходимая документация. Допрашиваются летчики, которые успели катапультироваться, а также персонал аэродрома. С места крушения самолета уже изъяты бортовые самописцы, по ним назначены экспертизы», — отметили в СК.

В качестве основной версии крушения Су-34 следствие рассматривает техническую неисправность самолета, говорится в сообщении.

Истребитель Су-34 потерпел крушение вечером 17 октября и упал в жилом районе Ейска рядом с девятиэтажкой. В результате начавшегося пожара огонь охватил пять этажей жилого дома, сообщали в МЧС. По последним данным, погибли 13 человек, в том числе трое детей, 19 получили различные ранения и были госпитализированы. ТАСС со ссылкой на районную больницу города сообщал, что в реанимации остаются трое пострадавших.

Главное военное следственное управление СК России возбудило дело в тот же день, однако в ведомстве не уточнили, по какой статье. В Минобороны России сообщали, что Су-34 выполнял учебно-тренировочный полет с военного аэродрома Южного военного округа и потерпел крушение при наборе высоты, оба пилота катапультировались. Причиной аварии ведомство назвало возгорание одного из двигателей.