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В МЧС сообщили о 72 поврежденных квартирах в Ейске из-за крушения Су-34

Пожар в девятиэтажном жилом доме в Ейске, рядом с которым разбился истребитель-бомбардировщик Су-34, повредил 72 квартиры в двух подъездах, сообщил министр гражданской обороны и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков, передает ТАСС.

Он добавил, что ведется эвакуация жителей пострадавшего дома. «Всего к эвакуации подготовлены 500 человек. [На данный момент] эвакуировали 250 человек, из них 40 детей», — сказал Штриков.

Самолет разбился вечером, упав в жилом квартале Ейска, возле дома и торгового центра. После крушения начался пожар, который перекинулся на близлежащий жилой дом. Погибли шесть человек, еще шесть числятся пропавшими без вести, пострадали 19 человек, сообщили в ГУ МЧС. При этом оперштаб региона ранее заявлял о 25 пострдавших.

Пожар в доме, начавшийся после падения самолета, к 20:58 заканчивали тушить, после этого можно будет оценить масштабы повреждений, писал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Пострадавших будут развозить по пунктам временного размещения, сейчас уточняются последние детали, ведется сверка списков, говорил глава Ейского района Роман Бублик. На месте происшествия ввели режим ЧС.

В Минобороны объяснили произошедшее пожаром в одном из двигателей, который начался при наборе высоты после взлета. Истребитель-бомбардировщик выполнял учебно-тренировочный полет.  Пилоты успели катапультироваться.

Следственный комитет завел уголовное дело по факту произошедшего, однако не назвал статью. Проверку причин и обстоятельств инцидента проведут военные прокуроры.

Теги
Ейск крушение Пожар повреждения МЧС
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