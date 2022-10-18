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В больнице сообщили о трех пострадавших в реанимации после крушения Су-34

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Трое пострадавших после крушения истребителя Су-34 в жилом квартале Ейска (Краснодарский край) находятся в реанимации, рассказали ТАСС в Центральной районной больнице.

«В реанимации остаются три человека. Там положительная динамика, они все остаются у нас», — сообщили медики.

В больнице также добавили, что угрозы жизни остальным пострадавшим нет, пишет агентство.

Падение военного самолета в жилом квартале Ейска. Фоторепортаж
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Су-34 разбился в жилом районе Ейска вечером 17 октября, упав в жилом квартале рядом с девятиэтажкой. На месте происшествия возник пожар, который охватил пять этажей здания, повреждения получили 72 квартиры, сообщало МЧС. По данным Минздрава на утро 18 октября, погибли 13 человек, в том числе трое детей, ранены 19, из них четверо доставлены в Краснодарскую краевую больницу.

Как сообщали в Минобороны, военный самолет выполнял учебно-тренировочный полет с аэродрома Южного военного округа и потерпел крушение при наборе высоты, оба пилота катапультировались. Причиной аварии стало возгорание одного из двигателей, заявляли в ведомстве.

Теги
Ейск крушение Су-34 пострадавшие Краснодарский край
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