МЧС и Минздрав сообщили о 13 погибших при крушении Су-34 в жилом квартале Ейска

Власти сообщили о 13 погибших при крушении Су-34 в Ейске

Спасатели завершили разбор завалов на месте пожара, который вспыхнул после падения Су-34. Найдены 10 тел, общее число жертв выросло до 13. Среди погибших есть трое детей

Число погибших при крушении истребителя-бомбардировщика Су-34 в жилом квартале Ейска (Краснодарский край) выросло до 13, сообщает Минздрав в телеграм-канале.

По данным МЧС, после разбора завалов на месте падения самолета найдены тела 10 погибших. «Таким образом, общее число погибших составило 13 человек, в том числе трое детей», — передает ведомство. Ранее глава ведомства Михаил Мурашко сообщал о трех жертвах, а местные власти — о четырех.

Ранены 19 человек, из них четверых доставили в Краснодарскую краевую больницу. Как говорил Мурашко, среди пострадавших есть две беременные женщины.

В МЧС заявили, что разбор завалов завершен, в ходе поисковой операции были спасены 68 человек, более 360 эвакуированы.

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