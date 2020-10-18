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Пандемия коронавируса ,  
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Число умерших от COVID-19 в Москве превысило 6 тыс. человек

За сутки в столице умер 51 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 6009
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Москве за минувшие сутки умер 51 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб. Общее число летальных исходов в столице по состоянию на 18 октября достигло 6009.

Седьмой день подряд в городе регистрируют более 50 смертей от коронавируса. Накануне в Москве умерли 52 инфицированных, днем ранее — 56.

По данным оперативного штаба, 18 октября в столице выявили 4610 зараженных COVID-19, таким образом, число инфицированных в городе выросло до 362,2 тыс. человек. За последние 24 часа в Москве вылечились 1654 пациента.

Какие новые ограничения ввели в Москве из-за коронавируса
Общество
Фото:Сергей Фадеичев / ТАСС

Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в отличие от весны, когда волна коронавируса сначала охватила крупные города, в том числе столицу, и постепенно накатывала на российские регионы, осенью всплеск заболеваемости начался по всей стране одномоментно. Так она объяснила превышение осенней статистики заболеваемости над весенними показателями. По словам Поповой, решить проблему можно за счет массовой вакцинации.

Рост заболеваемости COVID-19  наблюдается в Москве с сентября. Мэр Сергей Собянин поручил компаниям перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников, в школах на неделю продлили каникулы, а для школьников и пожилых людей приостановили льготный проезд.

С середины октября власти Москвы объявили о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса. В городе усилили контроль за ношением масок и перчаток на транспорте: с 16 октября пассажиров без средств защиты перестали пускать в транспорт, даже если они уже оплатили проезд.

Кроме того, с 19 октября горожане смогут посещать столичные учреждения культуры, подведомственные московским властям, будет только по электронным билетам, которые можно приобрести на сайте мэрии. С этого же дня в ночных заведениях Москвы начнет действовать регистрация по номеру телефона. 

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Наталия Анисимова
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