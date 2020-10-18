Число умерших от COVID-19 в Москве превысило 6 тыс. человек

За сутки в столице умер 51 человек с подтвержденным коронавирусом, общее число летальных исходов достигло 6009

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Москве за минувшие сутки умер 51 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб. Общее число летальных исходов в столице по состоянию на 18 октября достигло 6009.

Седьмой день подряд в городе регистрируют более 50 смертей от коронавируса. Накануне в Москве умерли 52 инфицированных, днем ранее — 56.

По данным оперативного штаба, 18 октября в столице выявили 4610 зараженных COVID-19, таким образом, число инфицированных в городе выросло до 362,2 тыс. человек. За последние 24 часа в Москве вылечились 1654 пациента.

Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, в отличие от весны, когда волна коронавируса сначала охватила крупные города, в том числе столицу, и постепенно накатывала на российские регионы, осенью всплеск заболеваемости начался по всей стране одномоментно. Так она объяснила превышение осенней статистики заболеваемости над весенними показателями. По словам Поповой, решить проблему можно за счет массовой вакцинации.