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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки от COVID-19 вылечились 1654 человека

В Москве еще 1654 человека вылечились от коронавируса, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее слова приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии число выздоровевших достигло 273 881.

Москва лидирует по числу заболевших COVID-19 среди российских регионов. По данным на 17 октября, в городе выявили 4648 новых случаев заражения коронавирусом. За время пандемии общее число зараженных увеличилось до 357 643 человека. В оперативном штабе отметили, что число новых случаев инфицирования за последнюю неделю составляет на четверть больше, чем за предыдущую.

Собянин назвал главный показатель распространения пандемии
Общество
Фото:Сергей Чириков / EPA / ТАСС

Количество заболевших COVID-19 в столице растет с сентября. Власти обязали работодателей перевести более 30% сотрудников на удаленку, продлили школьные каникулы на одну неделю и приостановили действие льготных проездных для школьников и пенсионеров.

Позднее мэр Сергей Собянин объявил новые меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. В частности, введена обязательная регистрация посетителей по номеру телефона в ночных заведениях. А в общественный транспорт запрещено пускать пассажиров без маски и перчаток.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<5000
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<10 000
0
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от 15 000
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Собянин назвал массовую вакцинацию лучшим способом победить COVID-19. Он надеется, что в конце октября — первых числах ноября город получит первые более или менее большие партии вакцины, а в конце года она поступит в количествах, необходимых для массовой вакцинации.

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