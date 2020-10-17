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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки умерли 52 человека с коронавирусом

Фото:Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

За последние сутки в Москве скончались 52 заразившихся коронавирусом, передает оперативный штаб. Общее число жертв COVID-19 в столице достигло 5958.

В Москве шестой день подряд регистрируют более 50 смертей от коронавируса. Накануне в городе умерли 56 инфицированных, еще днем ранее — 54.

Суточное число заразившихся коронавирусом в городе начало расти с конца сентября. Отметка в 1 тыс. заболевших за день была пройдена 24 сентября, а 15 октября она превысила 5 тыс. человек.

За прошедшие сутки, 16 октября, в Москве выявили 4,6 тыс. новых заболевших. Всего с начала пандемии в столице COVID-19 заразились 357,6 тыс. человек. Из них 272,2 тыс. человек уже выздоровели, а 79,5 тыс. еще лечатся.

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Политика
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

Материал дополняется.

Автор
Виктория Полякова
коронавирус смертность Москва
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