В Москве за сутки умерли 52 человека с коронавирусом

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

За последние сутки в Москве скончались 52 заразившихся коронавирусом, передает оперативный штаб. Общее число жертв COVID-19 в столице достигло 5958.

В Москве шестой день подряд регистрируют более 50 смертей от коронавируса. Накануне в городе умерли 56 инфицированных, еще днем ранее — 54.

Суточное число заразившихся коронавирусом в городе начало расти с конца сентября. Отметка в 1 тыс. заболевших за день была пройдена 24 сентября, а 15 октября она превысила 5 тыс. человек.

За прошедшие сутки, 16 октября, в Москве выявили 4,6 тыс. новых заболевших. Всего с начала пандемии в столице COVID-19 заразились 357,6 тыс. человек. Из них 272,2 тыс. человек уже выздоровели, а 79,5 тыс. еще лечатся.