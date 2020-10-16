В Москве за сутки умерли 56 человек с COVID-19

Общее число погибших в столице с начала пандемии превысило 5,9 тыс.

Фото: Сергей Русанов/РИА Новости

За минувшие сутки в Москве от коронавируса умерли 56 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.



С начала эпидемии в столице число умерших от COVID-19 достигло 5906.

Днем ранее столичный оперативный штаб сообщал о смерти 54 человек, у которых ранее был подтвержден коронавирус. Москва занимает первое место среди российских регионов по числу умерших от коронавируса. За ней идут Санкт-Петербург (3 376) и Подмосковье (1 452).

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В Москве ввели новые меры по борьбе с коронавирусом. Так, в столице усилили контроль за соблюдением масочного и перчаточного режима в общественном транспорте. С 16 октября перевозчики не пускают пассажиров без средств индивидуальной защиты в транспорт, даже если проезд уже оплачен.

Кроме того, с понедельника, 19 октября в ночных заведениях — барах, клубах, караоке — будет действовать обязательная регистрация посетителей по номеру телефона. Меру объяснили необходимостью отследить присутствующих, если у кого-то из клиентов заведения впоследствии обнаружат коронавирус. Также с понедельника все муниципальные учреждения культуры в Москве можно будет посещать только по электронным билетам, которые можно будет купить на сайте mos.ru.