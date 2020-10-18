В Москве за сутки выявили 4610 заразившихся коронавирусом

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

За прошедшие сутки коронавирус в Москве обнаружили у 4610 человек. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

Всего за прошедшие сутки в России выявили 15 099 случаев заражения. Из них наибольшее число в Москве. Следом идут Санкт-Петербург (674 новых инфицированных) и Московская область (460).

Как передает оперштаб, количество новых заражений за неделю выросло на 20%. За сутки госпитализировали 1020 пациентов. На ИВЛ в больницах Москвы находятся 333 человека. За последние 24 часа в Москве вылечились 1654 пациента с COVID-19. За прошедшие сутки в столице умерли 52 человека с коронавирусом.

Наибольшее количество заразившихся среди людей от 18 до 45 лет (42,8%). 14,4% заразившихся — люди старше 65 лет.