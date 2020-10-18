На акциях протеста в Белоруссии начались задержания

На акциях протеста в Белоруссии начались задержания, сообщили РБК в пресс-службе ГУВД Минского горисполкома. Представитель управления не уточнил количество задержанных.

О задержаниях также сообщил правозащитный центр «Весна». По данным правозащитников, всего на 15:50 задержали 13 протестующих. Из них шестеро задержаны в Минске, а остальные в Светлогорске.

Также о задержания сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУВД Минского горисполкома.

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