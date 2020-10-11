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Протесты в Белоруссии ,  
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В Минске к ответственности за протесты привлекли около 3 тыс. человек

В Минске за все время протестов, которые начались в Белоруссии после президентских выборов, к административной ответственности привлекли около 3 тыс. человек. Об этом заявил прокурор Минска Олег Лаврухин в эфире белорусского телеканала СТВ.

«Мы можем говорить, что сегодня уже привлечено к ответственности только по городу Минску (к административной ответственности) за весь этот период около трех тысяч человек. Только к административной», — сказал он.

Задержания на акции протеста в Минске. Фоторепортаж
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Прокурор уточнил, что две трети задержанных получили наказание в виде ареста. Остальной части, включающей более тысячи человек, выписали административные штрафы по статье 23.34. КоАП Белоруссии (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

По словам Лаврухина, сейчас в республике «прорабатывается вопрос» возможного ужесточения ответственности, предусмотренной данной статьей. «Для того, чтобы минимизировать эти риски выхода людей на незаконные массовые мероприятия», — пояснил прокурор.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото:Василий Федосенко / Reuters

Лаврухин также указал, что в настоящее время в Минске на стадии предварительного следствия находятся около 250 уголовных дел. Они связаны с участием в массовых беспорядках, сопротивлением милиции и угрозами применения насилия в адрес правоохранителей. Кроме того, эти дела касаются случаев остановки движения общественного транспорта на улицах белорусской столицы. По оценкам прокурора, общий ущерб по перечисленным уголовным делам составил приблизительно 260 тыс. белорусских рублей (более 7 млн российских рублей).

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В Минске 11 октября проходила акция протеста «Марш гордости». Для разгона протестующих силовики вновь использовали водометы и светошумовые гранаты. Правозащитный центр «Весна» сообщал, что за прошедший день в Белоруссии задержали 315 человек, больше всего из них было взято под стражу в Минске.

Прокурор Минска счел попытку разбора водомета насилием против милиции
Политика
Фото:Наталия Федосенко / ТАСС

Протесты в Белоруссии не стихают более двух месяцев. Их причиной стали результаты выборов президента, которые, по официальным подсчетам, выиграл Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными и требует пересмотреть итоги голосования. Сам Лукашенко утверждает, что выборы были легитимными.

В ЕС результаты президентских выборов в Белоруссии не признают. Президент России Владимир Путин признал победу Лукашенко и был одним из первых, кто поздравил его с переизбранием.

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