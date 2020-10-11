В Минске к ответственности за протесты привлекли около 3 тыс. человек

В Минске за все время протестов, которые начались в Белоруссии после президентских выборов, к административной ответственности привлекли около 3 тыс. человек. Об этом заявил прокурор Минска Олег Лаврухин в эфире белорусского телеканала СТВ.

«Мы можем говорить, что сегодня уже привлечено к ответственности только по городу Минску (к административной ответственности) за весь этот период около трех тысяч человек. Только к административной», — сказал он.

Прокурор уточнил, что две трети задержанных получили наказание в виде ареста. Остальной части, включающей более тысячи человек, выписали административные штрафы по статье 23.34. КоАП Белоруссии (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

По словам Лаврухина, сейчас в республике «прорабатывается вопрос» возможного ужесточения ответственности, предусмотренной данной статьей. «Для того, чтобы минимизировать эти риски выхода людей на незаконные массовые мероприятия», — пояснил прокурор.