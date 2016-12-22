Следователи и «Роскосмос» определили виновных в аварии ракеты «Союз»

Следственным органам и «Роскосмосу» удалось установить виновных в крушении ракеты «Союз-ФГ» с экипажем для МКС. Ошибки были допущены во время сборки ракеты на космодроме Байконур, писали ранее СМИ

Запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» на Байконуре (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Следственные органы и комиссия «Роскосмоса», созданная для расследования аварии на ракете «Союз-ФГ», определили виновных в происшествии. Об этом «РИА Новости» сообщил источник на космодроме Байконур. Два источника РБК в «Роскосмосе» подтвердили, что виновных удалось установить.

По информации собеседника «РИА Новости», старт, как полагают эксперты, оказался неудачным из-за ошибок «сборщиков», фамилии которых были указаны в бортовых журналах. Эти документы хранятся в филиале ракетно-космического центра «Прогресс» на Байконуре, там содержится информация обо всех операциях, которые выполнялись с ракетой с момента ее прибытия на космодром и до пуска. Следствие, как указал собеседник «РИА Новости», уже изъяло документацию и на предприятии-изготовителе в Самаре, и в филиале на Байконуре.

На каком именно этапе «сборщики» допустили ошибку — на предприятии-изготовителе или на Байконуре, источник агентства не уточнил. Однако «с виной конкретных сотрудников», по его данным, «уже разбираются».

«Виноват не только тот, кто что-то непосредственно сделал не так, а также и его руководитель, и контролеры. Их задача была не допустить неправильных действий», — подчеркнул источник агентства.​

В пресс-службе «Роскосмоса», комментируя эти данные РБК, заявили, что все выводы по результатам работы комиссии будут опубликованы официально.​ «Любые неназванные источники распространяют слухи и домыслы, которые вредят работе комиссии», — добавили в корпорации.

Ранее 18 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Министерству обороны, сообщил, что, по мнению большинства задействованных в расследовании аварии с ракетой «Союз-ФГ», проблемой стала не конструкторская ошибка и не заводской брак, а ошибки, которые были допущены непосредственно на космодроме Байконур.

Ошибка, по информации собеседника газеты, была допущена при монтаже боковых блоков ко второй ступени космического корабля. «По всей видимости, повреждение было нанесено в ходе подъема бокового блока подъемным краном», — отмечал источник.

Авария с ракетой «Союз-ФГ», которая должна была вывести ​пилотируемый корабль «Союз МС-10» к МКС, произошла 11 октября. Нештатная ситуация была зафиксирована спустя 119 секунд после старта. Находившимся на борту корабля российскому космонавту Алексею Овчинину и астронавту NASA Нику Хейгу удалось катапультироваться — экипаж после автоматического срабатывания системы спасения был эвакуирован в специальной капсуле.​ Аппарат в итоге приземлился вблизи города Жезказган в Казахстане. И Овчинин, и Хейг остались живы. На следующий день после аварии они были доставлены для обследования в Звездный Городок в Подмосковье.