ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,45 65,03 EUR Нал. 76,29 74,84 USD Бирж. 65,83 +0,33 EUR Бирж. 75,40 +0,12 USD ЦБ. 65,72 +0,32 EUR ЦБ. 75,57 -0,08 EUR/USD 1,15 -0,00 BTC/USD Бирж. 6639,50 -100,80 IMOEX 2378,62 -1,36% RTSI 1140,17 -1,95% Brent 79,61 -0,19% DJIA 25263,34 -1,72% Nasdaq 7462,57 -2,36%
Следователи и «Роскосмос» определили виновных в аварии ракеты «Союз»
Лента новостей
Искусственный интеллект без ошибок: как начать на нем зарабатывать 20:59, Партнерский материал «Новая газета» обратилась в полицию после угроз в адрес своих журналистов 20:49, Общество МИД потребовал освободить арестованного в Норвегии ИТ-советника Совфеда 20:48, Политика Credit Suisse констатировал рост числа миллионеров в России на 30% 20:38, Экономика Летчики успели катапультироваться с разбившегося на Кубани самолета 20:32, Общество Футболисты «Анжи» отказались от бойкота матча с ЦСКА 20:25, Спорт Вместе с вице-премьером Крыма задержали еще двух бывших чиновников 20:14, Политика Путин после «Валдая» выпил чаю с Карзаем и вдовой Солженицына 20:12, Общество Защита Кокорина обжалует предъявленные футболисту обвинения в хулиганстве 20:10, Общество Французские сенаторы поддержали развитие отношений с Россией 20:10, Политика Константин Шульга — о самых надежных инструментах для частного инвестора 20:09, РБК и Сбербанк Следователи и «Роскосмос» определили виновных в аварии ракеты «Союз» 20:07, Общество Пашинян заявил об установлении оперативной связи с Азербайджаном 19:54, Политика Bloomberg узнал о непонимании Меркель речи Мэй о Brexit 19:48, Политика Сотрудницу Минфина США арестовали за утечку данных о Бутиной и Манафорте 19:44, Политика В Краснодарском крае разбился военный самолет Л-39 19:41, Общество В ЦБ поддержали введение однодневных полисов ОСАГО 19:37, Финансы Вертикальный город: как апартаменты в небоскребах меняют рынок жилья 19:35, РБК и Элитная недвижимость Гинер за полгода не предоставил ЦБ подтверждений владения «Капитал Лайф» 19:31, Финансы Министр финансов США отменил поездку в Эр-Рияд после пропажи журналиста 19:29, Политика «Яндекс» подешевел на $1 млрд после сообщений о сделке со Сбербанком 19:29, Технологии и медиа ФХР согласовала проведение матча сборной России на стадионе «Зенита» 19:28, Спорт Кокорину и Мамаеву предъявили обвинение в побоях и хулиганстве 19:22, Общество Долгие проводы: чем опасен выход Великобритании из ЕС без сделки 19:19, Политика 4 типа команд и как с ними работать: инструкция для руководителя 19:09, РБК и Volkswagen Россия и США не сумели разрешить спор в ВТО без арбитража 19:08, Экономика Саграда-Фамилия заплатит $41 млн за 133 года строительства без лицензии 19:03, Общество ЕС постановил создать санкционный механизм в ответ на кибератаки 18:58, Политика
Следователи и «Роскосмос» определили виновных в аварии ракеты «Союз»
Общество, 20:07
0
Следователи и «Роскосмос» определили виновных в аварии ракеты «Союз»
Следственным органам и «Роскосмосу» удалось установить виновных в крушении ракеты «Союз-ФГ» с экипажем для МКС. Ошибки были допущены во время сборки ракеты на космодроме Байконур, писали ранее СМИ
Запуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» на Байконуре (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Следственные органы и комиссия «Роскосмоса», созданная для расследования аварии на ракете «Союз-ФГ», определили виновных в происшествии. Об этом «РИА Новости» сообщил источник на космодроме Байконур. Два источника РБК в «Роскосмосе» подтвердили, что виновных удалось установить.

По информации собеседника «РИА Новости», старт, как полагают эксперты, оказался неудачным из-за ошибок «сборщиков», фамилии которых были указаны в бортовых журналах. Эти документы хранятся в филиале ракетно-космического центра «Прогресс» на Байконуре, там содержится информация обо всех операциях, которые выполнялись с ракетой с момента ее прибытия на космодром и до пуска. Следствие, как указал собеседник «РИА Новости», уже изъяло документацию и на предприятии-изготовителе в Самаре, и в филиале на Байконуре.

На каком именно этапе «сборщики» допустили ошибку — на предприятии-изготовителе или на Байконуре, источник агентства не уточнил. Однако «с виной конкретных сотрудников», по его данным, «уже разбираются».

Как проходил запуск космического корабля «Союз МС-10». Фоторепортаж Еще 3 фото
Фотогалерея

«Виноват не только тот, кто что-то непосредственно сделал не так, а также и его руководитель, и контролеры. Их задача была не допустить неправильных действий», — подчеркнул источник агентства.​

В пресс-службе «Роскосмоса», комментируя эти данные РБК, заявили, что все выводы по результатам работы комиссии будут опубликованы официально.​ «Любые неназванные источники распространяют слухи и домыслы, которые вредят работе комиссии», — добавили в корпорации.

«Коммерсантъ» назвал главной версией крушения «Союза» оплошность рабочих
Общество

Ранее 18 октября «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Министерству обороны, сообщил, что, по мнению большинства задействованных в расследовании аварии с ракетой «Союз-ФГ», проблемой стала не конструкторская ошибка и не заводской брак, а ошибки, которые были допущены непосредственно на космодроме Байконур.

Ошибка, по информации собеседника газеты, была допущена при монтаже боковых блоков ко второй ступени космического корабля. «По всей видимости, повреждение было нанесено в ходе подъема бокового блока подъемным краном», — отмечал источник.

Авария с ракетой «Союз-ФГ», которая должна была вывести ​пилотируемый корабль «Союз МС-10» к МКС, произошла 11 октября. Нештатная ситуация была зафиксирована спустя 119 секунд после старта. Находившимся на борту корабля российскому космонавту Алексею Овчинину и астронавту NASA Нику Хейгу удалось катапультироваться — экипаж после автоматического срабатывания системы спасения был эвакуирован в специальной капсуле.​ Аппарат в итоге приземлился вблизи города Жезказган в Казахстане. И Овчинин, и Хейг остались живы. На следующий день после аварии они были доставлены для обследования в Звездный Городок в Подмосковье.

Нестыковки: аварии и катастрофы на космических кораблях «Союз» Еще 5 фото
Фотогалерея

Авторы: Инна Сидоркова, Евгения Маляренко.
Теги: «Роскосмос» , Ракета «Союз» , Байконур
Главное
«Яндекс» подешевел на $1 млрд после сообщений о сделке со Сбербанком Технологии и медиа
Материалы по теме
«Роскосмос» запланировал три беспилотных запуска до пилотируемого полета Технологии и медиа
«Коммерсантъ» назвал главной версией крушения «Союза» оплошность рабочих Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter