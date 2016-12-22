«Коммерсантъ» назвал главной версией крушения «Союза» оплошность рабочих

Крушение космического корабля «Союза МС-10» могло произойти из-за ошибок, допущенных рабочими на космодроме Байконур. Именно к такой версии склоняется большинство экспертов

Основная часть задействованных в расследовании крушения ракеты-носителя «Союз МС-10» экспертов считает, что проблемой стала не конструкторская ошибка и не заводской брак, а ошибки, которые были допущены непосредственно на космодроме Байконур, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Министерству обороны.

По его словам, неполадка была допущена при стыковке боковых блоков ко второй ступени космического корабля. «По всей видимости, повреждение было нанесено в ходе подъема бокового блока подъемным краном, — заявил собеседник газеты.

Комментариев со стороны «Роскосмоса» пока нет. В ведомстве доклад о причинах инцидента рассчитывают подготовить к концу этой недели.

Ранее глава «Роскосмоса» Сергей Крикалев указывал, что авария произошла вследствие столкновения элементов первой и второй ступеней космического корабля. По его словам, после этого ракета прекратила запланированный полет, хотя автоматика дальше отработала нормально.

Авария произошла 11 октября при запуске пилотируемого корабля «Союз» с космодрома Байконур через 119 секунд после старта. Пилотируемый корабль потерял управление и упал, но экипаж корабля эвакуировался в специальной капсуле, активировав систему аварийного спасения. Спускаемый аппарат приземлился вблизи города Жезказган в Казахстане.Экипаж корабля — космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг — остались живы. Их состояние медики оценивают как нормальное, в пятницу они вернулись в Звездный городок в Подмосковье.