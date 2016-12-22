ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,19 64,84 EUR Нал. 76,42 74,89 USD Бирж. 65,50 +0,19 EUR Бирж. 75,29 -0,33 USD ЦБ. 65,40 -0,13 EUR ЦБ. 75,65 -0,27 EUR/USD 1,15 -0,01 BTC/USD Бирж. 6731,50 +9,89 IMOEX 2411,42 -0,24% RTSI 1162,79 -0,26% Brent 79,76 -1,16% DJIA 25704,55 -0,39% Nasdaq 7642,70 -0,03%
«Коммерсантъ» назвал главной версией крушения «Союза» оплошность рабочих
Лента новостей
Обвиняемая за мемы во «ВКонтакте» студентка из Барнаула уехала за рубеж 01:32, Общество СМИ узнали о взятых в заложники боевиками ИГ в Сирии европейцах 00:55, Политика СМИ сообщили о показаниях отца устроившего стрельбу в Керчи студента 00:15, Общество СМИ узнали о помощи фирмы Ротшильдов с кредиторами «Русского стандарта» 00:14, Финансы В Саратовской думе одобрили идеи экс-министра по прожиточному минимуму 00:07, Политика Российские агентства узнали об ударе ВВС США по наступающим на ИГ курдам 00:04, Политика Власти подготовили запрет на руководство для недобросовестных директоров 00:02, Экономика Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 17 окт, 23:40, РБК и Thomson Reuters CNN показала снимки со спутника строительства бункеров под Калининградом 17 окт, 23:30, Общество СМИ узнали о готовности Мюллера представить итоги расследования по России 17 окт, 22:54, Политика Twitter опубликовал данные об активности российской «фабрики троллей» 17 окт, 22:36, Технологии и медиа Мединский сделал выговор главе Росгосцирка 17 окт, 22:29, Общество 15 часов на одном заряде: обзор корпоративного ноутбука 17 окт, 22:25, РБК и Lenovo Крымский расстрел: как стало возможно массовое убийство в Керчи 17 окт, 22:18, Общество Украинский прокурор потребует экстрадиции крымского вице-премьера 17 окт, 22:12, Политика Аксенов рассказал о 150 патронах у открывшего стрельбу в Керчи 17 окт, 21:56, Общество Тела погибших в керченском колледже начали вывозить в морг 17 окт, 21:51, Общество Появилось видео нападения на колледж в Керчи 17 окт, 21:45, Общество Медведев назвал санкции против банков объявлением торговой войны 17 окт, 21:31, Политика Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 17 окт, 21:25, РБК и Мираторг Дуров обвинил Facebook в стремлении к прибыли в ущерб пользователям 17 окт, 21:25, Технологии и медиа Футболиста «Барселоны» оштрафовали на €800 тыс. за драку в ночном клубе 17 окт, 21:20, Спорт ОЭСР увидела риски для налоговой прозрачности в «золотых паспортах» 17 окт, 21:16, Финансы Оперативный штаб огласил списки пострадавших при атаке на колледж в Керчи 17 окт, 21:10, Общество Инвесторы поддержали идею снять Цукерберга с поста главы совдира Facebook 17 окт, 21:04, Бизнес Медведев рассказал о неспособности Трампа улучшить отношения с Россией 17 окт, 21:00, Политика На Останкинской телебашне отключили подсветку в память о погибших в Керчи 17 окт, 20:51, Общество Какое пространство максимально отражает ваш характер и внутренний мир 17 окт, 20:26, РБК и Элитная недвижимость
«Коммерсантъ» назвал главной версией крушения «Союза» оплошность рабочих
Общество, 02:08
0
«Коммерсантъ» назвал главной версией крушения «Союза» оплошность рабочих
Крушение космического корабля «Союза МС-10» могло произойти из-за ошибок, допущенных рабочими на космодроме Байконур. Именно к такой версии склоняется большинство экспертов

Основная часть задействованных в расследовании крушения ракеты-носителя «Союз МС-10» экспертов считает, что проблемой стала не конструкторская ошибка и не заводской брак, а ошибки, которые были допущены непосредственно на космодроме Байконур, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к Министерству обороны.

По его словам, неполадка была допущена при стыковке боковых блоков ко второй ступени космического корабля. «По всей видимости, повреждение было нанесено в ходе подъема бокового блока подъемным краном, — заявил собеседник газеты.

Комментариев со стороны «Роскосмоса» пока нет. В ведомстве доклад о причинах инцидента рассчитывают подготовить к концу этой недели.

Ранее глава «Роскосмоса» Сергей Крикалев указывал, что авария произошла вследствие столкновения элементов первой и второй ступеней космического корабля. По его словам, после этого ракета прекратила запланированный полет, хотя автоматика дальше отработала нормально.

Авария произошла 11 октября при запуске пилотируемого корабля «Союз» с космодрома Байконур через 119 секунд после старта. Пилотируемый корабль потерял управление и упал, но экипаж корабля эвакуировался в специальной капсуле, активировав систему аварийного спасения. Спускаемый аппарат приземлился вблизи города Жезказган в Казахстане.

Экипаж корабля — космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг — остались живы. Их состояние медики оценивают как нормальное, в пятницу они вернулись в Звездный городок в Подмосковье.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Байконур , «Роскосмос»
Главное
Власти подготовили запрет на руководство для недобросовестных директоров Экономика
Материалы по теме
«Роскосмос» запланировал три беспилотных запуска до пилотируемого полета Технологии и медиа
Астронавт аварийного «Союза» Хейг поблагодарил космонавта Овчинина Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter