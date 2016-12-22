Космонавт Овчинин рассказал о перегрузках при аварии «Союза»

Российский космонавт Алексей Овчинин, командир потерпевшего крушение космического корабля «Союз МС-10», рассказал в эфире канала RT о перегрузках во время аварии.

«На экипаж, находящийся в ложементах в спускаемом аппарате, обычно действует перегрузка в направлении грудь — спина. С чем это можно сравнить? Это можно сравнить с тем, как будто вам поставили на грудь бетонный блок», — сказал Овчинин, отметив, что перегрузка в 7g значит, что вес этого блока в семь раз больше веса самого человека.

Он заметил, что во время подготовки к полету космонавты выполняют вращения с перегрузкой в 8g. Поэтому члены экипажа представляют, что это такое, и понимают, как следует себя вести.

Овчинин выразил надежду, что сможет «подойти ко времени старта в еще более лучшей форме». Космонавт также поблагодарил всех, причастных к подготовке полета и проведении эвакуации после аварии. «Это должно стать фактором, что не нужно бояться, что техника, когда это нужно, сработает и сработает штатно», — подчеркнул он.

Ракета-носитель «Союз-ФГ» потерпела крушение 11 октября вскоре после запуска, она должна была вывести на орбиту корабль «Союз МС-10». Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг привели в действие систему спасения, капсула с экипажем приземлилась в Казахстане, космонавты не пострадали. При аварийном приземлении российский космонавт и астронавт NASA испытали перегрузку от 6 до 8g.

В «Роскосмосе» отмечали, что причиной аварии могло стать столкновение первой и второй ступеней ракеты.

Директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев 16 октября заявил, что следующая экспедиция на МКС состоится в начале декабря.