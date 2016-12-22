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«Роскосмос» запланировал три беспилотных запуска до пилотируемого полета
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«Роскосмос» запланировал три беспилотных запуска до пилотируемого полета
Технологии и медиа, 13:45
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«Роскосмос» запланировал три беспилотных запуска до пилотируемого полета

«Роскосмос» проведет три беспилотных запуска ракет перед следующим пилотируемым стартом. Об этом заявил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев, сообщает ТАСС.

«Пуск ракеты-носителя «Союз» будет осуществлен после того, как комиссия не только обнаружит, в чем дело, но и будут приняты мероприятия по предотвращению подобной ситуации в будущем. Для полета пилотируемого корабля, по существующим правилам, должен быть хотя бы один беспилотный пуск после аварии», — сообщил Крикалев.

Он отметил, что до следующего пилотируемого полета, который запланирован на начало декабря, «Роскосмос» планирует провести как минимум три беспилотных запуска: пуск с космодрома Куру, пуск беспилотного аппарата и пуск беспилотного корабля «Прогресс» по пилотируемой программе. По его словам, этих подтверждений будет «более чем достаточно» для полета следующего экипажа.

«Роскосмос» назвал сроки следующего полета на МКС
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Ранее Крикалев сообщал, что следующий запуск космического корабля к МКС перенесен с конца декабря на начало месяца, чтобы не допустить консервации станции после аварии «Союза МС-10».

Авария ракеты-носителя «Союз ФГ» произошла 11 октября на 119-й секунде полета. Российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг эвакуировались на спасательной капсуле и успешно приземлились в Казахстане.
Непосредственной причиной аварии названо столкновение элементов первой и второй ступеней, однако окончательной версии аварии космического корабля «Союз» пока нет.

Теги: «Роскосмос» , Космос , Ракета «Союз»
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