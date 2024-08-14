Долг Блиновской государству до начала суда оценили в ₽1,2 млрд

Елена Блиновская (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Блогер Елена Блиновская до начала суда не погасила около 1,2 млрд руб. начисленных ей долгов государству, сообщила ТАСС ее адвокат Наталия Сальникова.

«Погашено порядка 230 млн руб.», — уточнила защитница блогера.

По мнению Сальниковой, тот факт, что Блиновская совершила преступление впервые, может стать основанием для прекращения в ее отношении уголовного преследования по статье об уклонении от уплаты налогов.

Другой адвокат Блиновской, Иван Морозов, сообщил, что срок давности по инкриминируемой блогеру статье об уклонении от уплаты налогов истек 15 июля. Он отметил, что Блиновская еще не выплатила 1,2 млрд руб. из 1,4 млрд руб., которые ей вменяют. По словам Морозова, эта сумма была сформирована по всем обязательствам блогера перед государством в целом.

Блиновская проходит по делу о неуплате налогов, неправомерном обороте средств платежей и легализации приобретенного преступным путем имущества на сумму более 700 млн руб. Федеральная налоговая служба сообщила, что задолженность блогера по налогам вместе со штрафами составила 1,4 млрд руб., а чистая задолженность по налогам — 918 млн руб.

В июне Блиновская подала в арбитражный суд заявление о банкротстве.

14 августа пройдет суд по решению о мере пресечения в отношении Блиновской. Срок ее содержания под стражей в последний раз продлили до 16 августа. Если гособвинение или суд посчитают, что Блиновской можно смягчить наказание, ее могут выпустить из СИЗО.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года, ее поместили под домашний арест. В январе 2024 года ее заключили под стражу после нарушения условий домашнего ареста.

По версии следствия, блогер разделила свой бизнес (онлайн-курсы, марафоны личностного роста и т.д.) на несколько частей, чтобы платить налоги по упрощенной системе. Она предусматривает доход не более чем 150 млн руб. в год. Но, как отметили следователи, общая прибыль Блиновской сильно превысила этот лимит.

Максимальное наказание по вмененным ей статьям Уголовного кодекса (ч. 2 ст. 198 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1) предусматривает лишение свободы на три и семь лет соответственно.

1 августа 2024 года прокуратура утвердила обвинения в отношения блогера. 6 августа в Савеловский районный суд Москвы поступило уголовное дело.