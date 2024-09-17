Блиновского признали потерпевшим по делу о мошенничестве Пашаева

Алексей Блиновский (Фото: ТАСС)

Следствие признало мужа блогера Елены Блиновской Алексея потерпевшим по делу в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Юриста задержали в Москве за мошенничество в особо крупном размере: по сведениям «РИА Новости», в деле фигурирует сумма порядка 45 млн руб. Бывший адвокат пообещал Блиновскому, что сможет за деньги освободить его и супругу от уголовной ответственности.

«Алексей Блиновский по этому делу признан потерпевшей стороной, о чем он и его защита будут официально уведомлены», — указал источник ТАСС.

Другой собеседник агентства в правоохранительных органах уточнил, что о статусе потерпевшего Блиновскому могут объявить сразу после очной ставки с Пашаевым.

17 сентября СК сообщил, что Пашаева подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, но не уточнил конкретную сумму. Позже было возбуждено уголовное дело.

Обвинения Блиновскому предъявили в мае 2023 года. По данным следствия, его супруга Елена и ее пособники привлекли подконтрольных им ИП и юрлиц, которые использовали специальные налоговые режимы, дробили бизнес для занижения доходов по отчетам и, как следствие, уменьшения налогов. В июне 2024 года Блиновского объявили в розыск. Источники ТАСС и «РИА Новости» говорили, что причиной стала его неявка к следователю по уголовному делу о неуплате налогов.

По мнению следствия, Пашаев в феврале 2024 года при личной встрече с Блиновским убедил того, что за деньги сможет освободить их с супругой от уголовной ответственности. Телеграм-канал Baza сообщил, что Блиновский передал Пашаеву 18,5 млн руб. и $300 тыс.

12 сентября сообщалось, что Блиновского задержали после допроса, однако это опровергали его отец и сам Пашаев. По данным ТАСС, мужчину задерживали за неявку к следователю.